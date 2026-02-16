Sismo de magnitud 4,9 se registró en la Región de Coquimbo sin reportes de daños

Un sismo de magnitud 4,9 se percibió la mañana de este lunes en la Región de Coquimbo, específicamente a las 6:19 horas.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que no se han registrado afectaciones a personas, daños estructurales ni interrupciones de servicios básicos producto del sismo.

