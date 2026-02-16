Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 4,9 se registró en la Región de Coquimbo sin reportes de daños

Sismo de magnitud 4,9 se registró en la Región de Coquimbo sin reportes de daños

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El temblor, se percibió a las 6:19 horas de este lunes con epicentro a 13 km al oeste de Punitaqui y 45 km de profundidad.

Sismo de magnitud 4,9 se registró en la Región de Coquimbo sin reportes de daños
Lunes 16 de febrero de 2026 08:29
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de magnitud 4,9 se percibió la mañana de este lunes en la Región de Coquimbo, específicamente a las 6:19 horas.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y tuvo una profundidad de 45 kilómetros. 

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que no se han registrado afectaciones a personas, daños estructurales ni interrupciones de servicios básicos producto del sismo.

PURANOTICIA