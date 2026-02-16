Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 4.7 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui

Sismo de magnitud 4.7 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.

Sismo de magnitud 4.7 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui
Lunes 16 de febrero de 2026 22:48
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:22 horas de este lunes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.7 y se localizó 8 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Coquimbo

Punitaqui: III

Ovalle: III

Rí­o Hurtado: III

Combarbalá: III

Monte Patria: III

La Higuera: II

Vicuña: II

PURANOTICIA

Cargar comentarios