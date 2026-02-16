Sismo de magnitud 4.7 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:22 horas de este lunes en la región de Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.7 y se localizó 8 kilómetros al noroeste de Punitaqui.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo
Punitaqui: III
Ovalle: III
Río Hurtado: III
Combarbalá: III
Monte Patria: III
La Higuera: II
Vicuña: II
