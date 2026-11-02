Sismo de magnitud 4.4 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Vallenar

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 23:14 horas de este lunes en las regiones de Atacama y Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.4 y estuvo localizado a 23 kilómetros al noroeste de Vallenar.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Las intensidades en escala de Mercalli:
Región: Atacama
Región: Coquimbo
PURANOTICIA
PURANOTICIA