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Sismo de magnitud 4.4 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Vallenar

Sismo de magnitud 4.4 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Vallenar

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Sismo de magnitud 4.4 se percibió en las regiones de Atacama y Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Vallenar
Lunes 2 de noviembre de 2026 23:47
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 23:14 horas de este lunes en las regiones de Atacama y Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.4 y estuvo localizado a 23 kilómetros al noroeste de Vallenar.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli:

Región: Atacama

  • Huasco: IV
  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III
  • Alto del Carmen: III
  • Freirina: III
  • Vallenar: III

Región: Coquimbo

  • La Higuera: III

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