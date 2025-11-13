Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 4.4 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noreste de Alto del Carmen

Sismo de magnitud 4.4 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noreste de Alto del Carmen

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Sismo de magnitud 4.4 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noreste de Alto del Carmen
Jueves 13 de noviembre de 2025 14:16
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:32 horas de este jueves en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4 y estuvo localizado a 106 kilómetros al noreste de Alto del Carmen.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

  • Copiapó: III
    Tierra Amarilla: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios