Sismo de magnitud 4.4 se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al noreste de Alto del Carmen

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:32 horas de este jueves en la región de Atacama.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4 y estuvo localizado a 106 kilómetros al noreste de Alto del Carmen.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Atacama
