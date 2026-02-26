Amplían búsqueda de Julia Chuñil en Máfil: hallan armas con sangre y Fiscalía tendrá plazo hasta el 15 de marzo

El Juzgado de Garantía de Los Lagos amplió hasta el 15 de marzo próximo el plazo para que la Fiscalía de Los Ríos desarrolle las labores de búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil Catricura (73), al interior de la hijuela tres del sector Huichaco, al suroriente de Máfil.

Según consigna El Mercurio, las excavaciones realizadas desde el 14 de enero por funcionarios de Carabineros han permitido encontrar un machete y un hacha con restos de sangre humana, cuya identidad no ha sido revelada.

Hace dos semanas las labores se extendieron hasta un bosque aledaño al domicilio y al interior del fundo La Fritz, propiedad de Juan Carlos Morstadt, predio donde la mujer solía dejar a sus animales para pastoreo y mantenía un inmueble que ocupaba para pernoctar de manera ocasional.

En la causa se mantienen como imputados por el delito de parricidio los hijos de la mujer, Javier Troncoso (quien cumple la medida cautelar de prisión preventiva), Pablo San Martín y Jeannette Troncoso (ambos con arresto domiciliario total). En tanto, el exyerno de Chuñil tiene arresto domiciliario nocturno, imputado por homicidio calificado en calidad de encubridor.

Mediante un comunicado difundido por el medio Radio Kurruf, ligada al activismo indígena, la familia de Chuñil sostuvo que no se habían “encontrado pistas de Julia Chuñil ni pruebas biológicas, ni concretas para culpar a sus hijos (…), y no sabemos quién pagará ese daño material causado”.

PURANOTICIA