Superintendencia del Medio Ambiente notifica a 263 centros salmoneros por control preventivo de producción

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) emitió la primera notificación masiva del año 2026 dirigida a titulares de 263 Centros de Engorda de Salmones (CES).

Las notificaciones fueron enviadas vía correo electrónico a los titulares de centros ubicados en la zona austral del país: 98 en la Región de Los Lagos, 120 en Aysén y 45 en Magallanes. Cada reporte incluye una estimación de la producción actual comparada con el límite máximo permitido en su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que "estos reportes informan a los titulares sobre su nivel de producción a la fecha respecto a lo permitido en su permiso ambiental. El objetivo es promover el cumplimiento ambiental y actuar de forma preventiva para evitar que el sector incurra en sobreproducción”.

Según señalan desde la SMA, las notificaciones masivas se apoyan en un trabajo de control preventivo que utiliza herramientas tecnológicas para la estimación de la producción, la cual permite identificar a los centros que se encuentran con ciclos en curso, entregando información clave para que ajusten su operación antes del término del periodo productivo.

Para este análisis, se utilizan datos actualizados del Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) de Sernapesca. El reporte enviado a cada titular incluye: identificación de la Unidad Fiscalizable y código del centro (RNA), ubicación geográfica, límite de producción máxima según su RCA vigente y producción estimada a la fecha.

Estos reportes corresponden a estimaciones de carácter preventivo que se adelantan a la verificación del cumplimiento anual, una vez finalizado el ciclo productivo respectivo.

