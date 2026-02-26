Corte de Apelaciones de Iquique define terna para reemplazar a Trinidad Steiner como fiscal regional de Tarapacá

El Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique conformó la terna para el cargo de fiscal regional de Tarapacá en reemplazo de Trinidad Steiner, quien asumirá como ministra de Seguridad Pública en el gobierno de José Antonio Kast.

El pleno, presidido por el ministro Pedro Güiza Gutiérrez e integrado por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Marilyn Fredes Araya y Andrés Provoste Valenzuela, tras oír las presentaciones de los postulantes al cargo, en la que dieron cuenta de las propuestas de trabajo que implementarían en el caso de ser electos, realizaron la votación.

Luego del recuento de votos, la terna quedó formada por:

Virginia Aravena Hormazábal (2 votos)

Hardy Torres López (2 votos)

Gonzalo Valenzuela Calderón (2 votos)

La votación fue:

Ministro Pedro Güiza Gutiérrez: 1 voto para Gonzalo Valenzuela y 1 voto para Patricia González

Ministra Mónica Olivares Ojeda: 1 voto para Gonzalo Valenzuela y 1 voto para Paula Arancibia

Ministra Marilyn Fredes Araya: 1 voto para Virginia Aravena y 1 voto para Hardy Torres

Ministro Andrés Provoste Valenzuela: 1 voto para Virginia Aravena y 1 voto para Hardy Torres

La terna será remitida este jueves al fiscal nacional para que proceda a designar al nuevo fiscal regional, dentro de los plazos que estipula la ley.

