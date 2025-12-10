Sismo de magnitud 4.1 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noreste de Los Vilos

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:50 horas de este miércoles en la región de Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 y estuvo localizado a 22 kilómetros al noreste de Los Vilos.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Reportes de Intensidad (Mercalli) por localidad
Región: Coquimbo
PURANOTICIA