Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 4.1 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noreste de Los Vilos

Sismo de magnitud 4.1 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noreste de Los Vilos

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

Sismo de magnitud 4.1 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noreste de Los Vilos
Miércoles 10 de diciembre de 2025 13:53
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:50 horas de este miércoles en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 y estuvo localizado a 22 kilómetros al noreste de Los Vilos.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Reportes de Intensidad (Mercalli) por localidad

Región: Coquimbo

  • Los Vilos: V
  • Illapel: IV
  • Canela: III
  • Salamanca: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios