A 24 horas del ataque en Puerto Varas: carabinero es baleado en Talcahuano

El uniformado fue herido en una mano durante la madrugada cuando se dirigía a su domicilio. El hecho ocurre a 24 horas del ataque al sargento Javier Figueroa en Puerto Varas, quien permanece con muerte cerebral.

Jueves 12 de marzo de 2026 09:53
Otro carabinero fue baleado hoy, a 24 horas del ataque en Puerto Varas, esta vez en la comuna de Talcahuano, región del Biobío.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el ataque ocurrió hoy en a madrugada cuando el funcionario se dirigía a su domicilio.

Según las primeras versiones, el carabinero fue abordado uno o más sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones en circunstancias aún no aclaradas.

El funcionario resultó herido en una mano por lo que fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras, donde permanece internado.

Este hecho se suma al caso del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), baleado en Puerto Varas, quien permanece con muerte cerebral en el Hospital Regional de Puerto Montt.

