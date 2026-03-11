Detenido por ataque a carabinero en Puerto Varas asegura ser inocente: "No soy un homicida, ni siquiera he salido de mi casa"

La investigación por el ataque armado que dejó con muerte cerebral al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas derivó en la detención de Felipe Mancilla, señalado como presunto involucrado en el hecho.

El joven, sin embargo, rechazó las acusaciones y aseguró a Mega que es inocente. “Yo no soy un homicida. No he salido de mi casa estos días”, declaró tras su arresto.

El procedimiento policial se realizó en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein, donde ocurrió el disparo que impactó al funcionario en la cabeza. Mancilla relató que fue reducido en su domicilio sin recibir explicaciones: “Me tenían esposado. Me tiraron al suelo, me esposaron y no me dijeron nada”.

El detenido denunció, además, que la operación afectó a su familia. Según su versión, su padre -recién operado del corazón- fue intimidado por los policías: “A mi papá le apuntaron con una escopeta en el pecho y a mi señora también la empujaron. Tengo una rabia inmensa porque nos trataron como si fuéramos terroristas”.

Trasladado a dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI), Mancilla aseguró que inicialmente fue tratado como sospechoso directo, pero que la situación cambió luego de las pruebas de residuos de pólvora: “Cuando vieron que no tenía nada en las manos ni en la chaqueta, cambiaron totalmente su trato conmigo”. También afirmó que no escuchó los disparos ocurridos cerca de las 06:00 horas, pese a vivir a unos 100 metros del lugar.

TESTIMONIO DE COMPAÑERO

Un audio revelado por La Tercera recoge el testimonio del carabinero que acompañaba al sargento segundo Javier Figueroa en el operativo de fiscalización de alcohol en Puerto Varas, donde el funcionario fue baleado en la cabeza.

El procedimiento se realizó de madrugada en un sector con vegetación y un barranco, cerca de la vía férrea que corre paralela a la avenida Nicanor García, a la altura de Pasaje 1. Según el relato, Figueroa pidió dividirse: “Me dijo, anda a verificar con cuidado. Y él me dijo, yo voy a ir a ver por acá arriba. Por la línea del tren”.

Minutos después, desconocidos dispararon contra el sargento. Su compañero relató: “Lo empecé a llamar por radio… escuché como un jadeo, algo así como una respiración. Después, alumbré hacia abajo y ahí lo vi que estaba tendido con sangre”.

El uniformado aseguró que por la línea del tren “no había nadie”, por lo que los atacantes habrían escapado por otro sector.

