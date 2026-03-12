Desarticulan en Calama banda que arrendó camionetas con documentos falsos para sacarlas del país

Una investigación de la Fiscalía de Calama y el SEBV de Carabineros condujo a la detención de dos chilenos y cinco bolivianos (dos de ellos con rut chileno), por la sustracción de camionetas a una empresa de arriendo de vehículos, las cuales, presumiblemente, iban a ser trasladadas fuera del país.

Según la investigación, integrantes de esta organización simularon ser representantes de una empresa de la región y celebraron un contrato de arrendamiento con un rent a car de Antofagasta por un total de cinco vehículos, los cuales retiraron con documentación falsa y trasladaron a la ciudad Calama.

A raíz de una denuncia realizada por la empresa afectada, la Fiscalía y el SEBV de Carabineros iniciaron rápidas diligencias, las cuales permitieron ubicar una de las camionetas abandonada en el sector de Chiu Chiu, y posteriormente las restantes cuatro en un sitio ubicado a las afueras de Calama.

En ese lugar se produjo la detención de los siete imputados justo en momentos que se distribuían las llaves los vehículos para trasladarnos a otro destino.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, quien dirige la investigación, al momento de la detención, los individuos contaban con ropa y pertrechos suficientes para un viaje extenso, lo que hace presumir que el objetivo era sacar las camionetas del país.

Seis de los detenidos fueron formalizados por el delito de receptación, pero además a dos de ellos, de nacionalidad chilena, se les imputó el delito de falsificación de instrumento público y apropiación indebida.

El séptimo detenido quedó con su detención ampliada y será formalizado hoy por la Fiscalía de Calama.

Por petición del Ministerio Público, los detenidos ya formalizados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 100 días.

