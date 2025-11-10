Sismo 5,4 sacudió a los habitantes de la región de Antofagasta la mañana de este lunes

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 07:49 horas en la región de Antofagasta, según dio cuenta Senapred.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.4 y se localizó a 48 Kms al Suroeste de Mejillones.

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Antofagasta

Antofagasta: VI

