Sismo 4.9 sacude al norte del país: fue percibido en tres regiones

La madrugada de este domingo, un sismo de mediana intensidad sacudió al norte del país, el cual fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según lo informado por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió específicamente a las 01:19 horas, el cual alcanzó una magnitud de 4.9, con su epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Tocopilla, en la región de Antofagasta.

Ante esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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