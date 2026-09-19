Nuevo femicidio remece a Villarrica: Confirman detención de un sujeto de 41 años tras dar muerte a su pareja y a su hija

La PDI de La Araucanía confirmó que un sujeto de 41 años fue detenido por el femicidio de su pareja de 34 años y de la hija de ésta de 15, crímenes cometidos al parecer con golpes de hacha en la comuna de Villarrica.

El macabro hecho quedó al descubierto en la tarde de este viernes en una vivienda de calle Futalelfú, luego de que el sujeto confesara los crímenes a su hermana. Ésta, a su vez, dio aviso a Carabineros, que capturó al sujeto.

Al respecto, el comandante Raúl Sáez señaló que "una vez verificado el hecho y por diligencias autónomas, se logra la detención de un hombre de 41 años, quien sería la pareja de una de las víctimas, como el presunto autor de los hechos".

Se informó que el imputado, de nacionalidad chilena, tiene antecedentes por robo en lugar habitado y hurto simple. Además, trascendió que habría cometido el doble crimen tras consumir sustancias ilícitas.

Por su parte, el fiscal de Villarrica, José Ramírez, indicó que el caso quedó a cargo del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco, que ya realizó los primeros peritajes en la vivienda.

Estas indagatorias iniciales arrojaron que las víctimas presentan lesiones compatibles con el uso de un elemento contundente, presuntamente un hacha. El imputado pasará a control de detención y eventual formalización durante la jornada de este sábado.

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