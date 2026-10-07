Sindicatos de Minera Centinela inician huelga tras no lograr acuerdo con Antofagasta Minerals

Los sindicatos de Minera Esperanza y Distrito Centinela iniciaron este miércoles una huelga legal en Minera Centinela, operación perteneciente a Antofagasta Minerals, luego de que la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo concluyera sin acuerdo entre las organizaciones y la compañía.

El principal punto de tensión del conflicto radica en las diferencias que, según los trabajadores, existen en materia de remuneraciones y beneficios entre personas que desempeñan funciones similares al interior de la operación. En ese contexto, las organizaciones sindicales aseguran que durante el proceso de negociación buscaron establecer un mecanismo que permitiera corregir esta situación.

En un comunicado enviado a sus socios, los sindicatos señalaron que la negociación tenía como objetivo resolver “primeramente un mecanismo que ponga término a la discriminación” y acusaron que “la empresa no estuvo dispuesta en el marco de la mediación a hacerse cargo con una alternativa satisfactoria”.

Las organizaciones agregaron que habían “planteado una alternativa eficaz para ello”, pero que “ante la negativa de la empresa, el mediador de la Inspección del Trabajo tuvo que cerrar la mediación obligatoria sin acuerdo”.

Tras el fracaso de las conversaciones, los trabajadores activaron el plan definido para concretar la paralización. Los sindicatos informaron que quienes se encontraban terminando sus turnos debían abandonar la faena de manera ordenada, mientras que los trabajadores de los turnos entrantes que alcanzaron a llegar debían retirarse y dirigirse al campamento de huelga instalado en las inmediaciones del acceso a la operación.

En paralelo, las organizaciones realizaron un llamado a mantener la movilización sin incidentes. “responsablemente una huelga ordenada y pacífica, sin dar motivos que distorsionen nuestra legítima lucha por la igualdad”, señalaron.

Los sindicatos también anticiparon que están preparados para mantener el conflicto mientras no exista una respuesta a sus demandas: “Estamos convencidos que cuando las razones de la lucha son tan contundentes, el resultado sólo puede ser favorable, más allá del tiempo y los sacrificios que tengamos que asumir”, publicaron.

La huelga había sido aprobada previamente por el 98,73% de los socios, con una participación del 100% de los trabajadores habilitados para votar. En conjunto, ambas organizaciones sindicales reúnen a unos 708 trabajadores.

Minera Centinela, ubicada en la Región de Antofagasta, es controlada por Antofagasta Minerals, que posee el 70% de la propiedad, mientras que el 30% restante pertenece a Marubeni Corporation. Durante 2025, la operación registró una producción de 240.400 toneladas de cobre, además de molibdeno, oro y plata.

Por su parte, la compañía sostuvo que las diferencias entre trabajadores no responden a una política de discriminación, sino a la evolución de distintos procesos de negociación colectiva.

La última propuesta presentada por la empresa contemplaba un bono de término de negociación de $22,5 millones líquidos, un préstamo blando de $3,5 millones y un reajuste real de 2% del sueldo base, además de mejoras en otros beneficios.

PURANOTICIA