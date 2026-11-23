Una familia que viajaba desde Quellón hacia Puerto Varas para asistir a un campeonato de cueca protagonizó una tragedia que enluta a la Isla Grande de Chiloé.

Seis de sus integrantes, entre ellos cuatro menores de edad, fallecieron este domingo tras una colisión frontal registrada en la ruta 5.

El accidente ocurrió durante a la altura de la recta Butalcura, y motivó que el Municipio de Quellón decretara tres días de duelo comunal en memoria de las víctimas.

El alcalde Claudio Barudy confirmó que los fallecidos pertenecían a un mismo grupo familiar y que entre ellos se encontraba Ámbar Águila Núñez, de 15 años, reconocida por su trayectoria en la cueca.

La adolescente había alcanzado el título de campeona nacional en su categoría y se dirigía junto a su familia a una nueva actividad vinculada a esta expresión tradicional.

“Era una niñita que transmitía alegría, energía, y cada vez que bailaba llenaba todos los espacios“, recordó el jefe comunal.

COMUNIDAD EDUCATIVA DE LUTO

La tragedia también afectó a distintos establecimientos educacionales de la comuna.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé confirmó que los cuatro menores fallecidos pertenecían al Liceo Rayen Mapu, la Escuela Alla Kintuy y el Jardín Infantil Semillitas, todos ubicados en Quellón.

Mediante un comunicado, el organismo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las comunidades educativas afectadas.

En paralelo, el municipio inició gestiones para acompañar a los cercanos de los fallecidos durante los próximos días.

Barudy informó que, a solicitud de la familia, se puso a disposición un gimnasio municipal para realizar el velorio.

PROYECTO DE DOBLE VÍA

Junto con lamentar el accidente, el alcalde de Quellón reiteró la necesidad de avanzar en mejoras a la infraestructura vial de Chiloé.

En particular, solicitó al Gobierno central acelerar el proyecto de doble vía, considerando la importancia de fortalecer las condiciones de seguridad en la principal ruta que conecta las localidades del archipiélago.

El jefe comunal también indicó que el proceso de identificación formal de las personas fallecidas continuaba en desarrollo.

Mientras avanzan las diligencias correspondientes, Quellón permanecerá durante tres días de duelo comunal por la muerte de los seis integrantes de la familia.

PURANOTICIA