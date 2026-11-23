Las circunstancias de un accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas en la provincia de Arauco, región del Biobío, son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

El hecho se registró el domingo, a la altura del kilómetro 27 de la ruta Q-60-R, donde un automóvil protagonizó un siniestro cuyas causas todavía no han sido establecidas.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, las víctimas serían dos hombres adultos que se encontraban al interior del vehículo.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, que debieron efectuar maniobras de extracción para recuperar los cuerpos de los ocupantes.

El capitán Óscar Medina, de la Tercera Comisaría de Cañete, confirmó el hallazgo de “dos cuerpos sin vida de personas presumiblemente adultas masculinas que se encontraban al interior del automóvil”.

Las autoridades indicaron que aún no se ha confirmado la identidad de los fallecidos ni se han determinado las circunstancias que provocaron el accidente.

INVESTIGACIÓN

Tras el siniestro, el Ministerio Público instruyó diligencias destinadas a establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas del accidente.

En paralelo, el delegado presidencial provincial de Arauco, Pedro Marileo, realizó un llamado a reforzar las medidas de seguridad al momento de conducir.

“Como gobierno nosotros hacemos un llamado a la conducción preventiva, a ser prudente”, señaló la autoridad.

Por ahora, la investigación continúa en desarrollo, a la espera de los antecedentes que permitan esclarecer la dinámica del accidente y confirmar la identidad de las dos víctimas.

PURANOTICIA