Sin nuevos rastros: Armada finaliza búsqueda de pescadores extraviados tras naufragio en Magallanes

La Armada de Chile ha dado por concluidas las operaciones de búsqueda de tres pescadores de nacionalidad paraguaya que desaparecieron tras el naufragio de su lancha motor "Ana Belén". Los intensos operativos de rastreo, que se extendieron por 11 días en las costas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, no arrojaron nuevos hallazgos.

El trágico incidente ocurrió el pasado 21 de agosto, cuando la embarcación, que llevaba a cuatro tripulantes a bordo, se hundió por causas que aún se investigan. Dos días después, uno de los pescadores, Juan Andrés Rojas Casco, fue hallado con vida sobre unas rocas en las cercanías de Bahía Sea y rescatado por pescadores locales. Su testimonio fue crucial para los esfuerzos de búsqueda de sus compañeros, pero no fue suficiente para dar con ellos.

La noticia del fin de las operaciones de rescate ha generado frustración y tristeza en las familias de los desaparecidos. En una declaración a medios locales, Naomí Bogado, hermana de uno de los pescadores, confirmó que ahora serán ellos quienes continuarán la búsqueda por su cuenta. El cónsul honorario de Paraguay en la región, Juan Miguel González, lamentó la situación, pero valoró que al menos uno de los tripulantes haya sobrevivido.

PURANOTICIA

(Imagen de Directemar)