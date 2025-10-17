Sigue la incógnita por helicóptero de la FACh desaparecido en Campos de Hielo Sur

Continúa la incertidumbre en torno a la desaparición de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), hecho registrado este jueves 16 de octubre en el sector del refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, región de Aysén.

Se trata de un helicóptero MH-60M Black Hawk, del Grupo de Aviación Nº 9, que despegó desde el aeródromo de Villa O'Higgins con cuatro tripulantes a bordo. No obstante, a poco andar se perdió todo contacto con la aeronave de la FACh.

De esta manera, se activó el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR), iniciando un operativo de búsqueda con helicópteros y aviones sobrevolando la zona.

Fue así que durante la noche de este jueves, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, confirmó que se restableció contacto con la aeronave, información que –hasta el momento– no ha sido confirmada ni por la FACh ni por el Ministerio de Defensa.

"Según me informó CJ Gral. del aire Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda. A esas tareas se sumará también el Ejército, que dispuso de un equipo especial, según me informó su CJ, gral. Javier Iturriaga", indicó la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, a través de su cuenta en X.

De esta manera, se mantiene la incertidumbre respecto al paradero de esta aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, la cual –hasta el momento y de manera oficial– aún no ha sido localizada como aseguró el jefe comunal de esta ciudad de la región de Aysén.

PURANOTICIA