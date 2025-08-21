SHOA establece Estado de Precaución para el territorio antártico tras terremoto de magnitud 7,6 al noroeste de Base Frei

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió la región de Magallanes y Antártica Chilena.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile indicó que el sismo tuvo lugar a las 22:16 hora local con epicentro 259 kilómetros al noroeste de la Base "Presidente Frei".

Debido a esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) estableció Estado de Precaución para el territorio antártico.

En atención a lo anterior, Senapred solicitó abandonar zona de playa en el territorio antártico.

Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, el organismo activó mensajería SAE.

Senapred llamó a "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

De acuerdo a la amenaza de tsunami establecida, las horas estimadas de arribo serían las siguientes:

Antártica Base Prat: 21-08-2025 - 23:05 hora de Chile continental / 22-08-2025 00:06 hora de la región de Aysén y región de Magallanes y la Antártica chilena.

Antártica Base O'Higgins: 21-08-2025 - 23:29 hora de Chile continental / 22-08-2025 00:29 hora de la región de Aysén y región de Magallanes y la Antártica chilena. ​

PURANOTICIA