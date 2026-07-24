SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo de magnitud 5.7 en la zona sur del país

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 19:10 horas de este viernes en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.7 y estuvo localizado a 260 kilómetros al sur de Puerto Williams.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El temblor tuvo una latitud de -57.27, una longitud de -67.27 y una profundidad de 10 kilómetros.

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