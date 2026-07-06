SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte sismo de magnitud 5,9 al sur de Puerto Williams

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 5,9 en la región de Magallanes.

El movimiento telúrico se produjo a las 21:26 horas a 273 kilómetros al sur de Puerto Williams.

El organismo indicó que el temblor "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Según informó el SHOA, el sismo tuvo una latitud de 57°23’S y una longitud de 67°10’W.

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