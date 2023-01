Serviu acéfalo en Valparaíso: Disputa política mantendría paralizado el concurso de Director y con fuertes rumores de declararse desierto

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso es considerado en el mundo político local como unas de las divisiones de Gobierno más apetecidas, ya sea por el alto presupuesto que manejan ($303 mil millones sólo para este 2023, cifra que, por ejemplo, ya se la quisiera el Gobierno Regional, que tiene a su haber un poco más de $100 mil millones) o porque es esta parte del territorio nacional la que mayores desafíos tiene en materia de vivienda y urbanización, considerando que la región es la que más campamentos y familias viviendo en ellos tiene a nivel país.

A aquella premisa se suma el hecho de que la Dirección Regional del Serviu en Valparaíso era calificada hace algunos años –según consta en un artículo de Puranoticia.cl– como "el cargo más importante después del Intendente", el cual se remunera con una renta líquida promedio mensual que bordea los $6 millones ($5.944.000). No obstante, a pesar de su importancia y lo apetecido que resulta el cargo a nivel político, la zona lleva nueve meses "sin cabeza" en el Serviu.

Esto, debido a que a cargo de la Dirección Regional hay una autoridad subrogante: se trata de la abogada María Paz Cueto Goycolea, antigua jefa del Departamento Jurídico del Servicio durante la administración de Tomás Ochoa Capelli, ingeniero en construcción, cercano a la ex administración UDI de Virginia Reginato en Viña del Mar y último director titular del Serviu Valparaíso entre diciembre de 2018 y abril de 2022, mes en que se hizo efectiva la presentación de su renuncia.

DECISIONES SIN ASUMIR

Innumerables son los desafíos que tiene el Servicio de Vivienda y Urbanización en la región de Valparaíso. Sin ir más allá, la reconstrucción de la zona arrasada por el megaincendio en Viña del Mar el pasado 22 de diciembre asoma como la tarea más inmediata que deberán liderar; a lo que se suman otras como el plan de emergencia habitacional y cumplir con el compromiso presidencial de materializar la construcción de 15 mil viviendas en la zona al término del mandato; además de hacerse cargo de los campamentos, de la creación de un banco de suelo, de nuevos subsidios, de continuar adelante con las postergadas obras del «Parque Barón» de Valparaíso, de pronunciarse respecto a la demolición del Hotel Punta Piqueros en el borde costero de Concón, entre otras materias pendientes y por venir.

Es justamente esta cantidad de desafíos a cuestas lo que a las autoridades consultadas por Puranoticia.cl les genera temor al no contar con un Director o Directora Regional titular en el Serviu de Valparaíso; pero no porque la actual autoridad subrogante no esté cumpliendo con sus labores o las efectúe de mala manera, sino porque afirman que las grandes decisiones, muchas de las cuales vienen aparejadas de costos políticos, no están siendo asumidas por María Paz Cueto.

"Lo que afecta es que las grandes decisiones, que tienen que ver –por ejemplo– con el plan de emergencia habitacional, no se tomen y estemos prácticamente inmovilizados. La meta del Gobierno es construir 15 mil soluciones, pero ya perdimos un año. Entonces, lo que deberán hacer es construir 15 mil soluciones en tres años, por lo tanto ya perdieron un año, entonces creo que bajo esta situación vamos a tener el no cumplimiento de un compromiso presidencial. ¿Y por qué? Porque como tienes una directora subrogante, las grandes soluciones no se asumen", señaló el consejero regional (core) Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

PERFIL DEL CARGO

A modo general, el Director Regional del Serviu debe promover, desarrollar y resolver sobre todas las actividades y materias cuyo conocimiento competa al Servicio de Vivienda y Urbanización, disponiendo la celebración y suscribiendo los actos y contratos que, directa o indirectamente, deriven de las funciones que le son propias, con la sola exclusión de las facultades que corresponden al Ministerio de Vivienda y Urbanismo o la Secretaría Regional Ministerial respectiva.

Asimismo, la futura autoridad en Valparaíso tendrá a 18 personas que dependen directamente de su cargo; mientras que son 414 las personas que dependen indirectamente del mismo. De esta manera, tendrá una dotación total, ya sea bajo la modalidad de planta o contrata, de 432 trabajadores.

Entre sus tareas están el ejecutar el Plan de Emergencia Habitacional que colabore a reducir el déficit vigente y fortalezca la equidad urbano-habitacional; promover iniciativas urbano-habitacionales con perspectiva de género para garantizar el acceso a trabajo, transporte, servicios y una red familiar y comunitaria de apoyo; desarrollar planes y proyectos sustentables; promover la participación ciudadana en los proyectos; potenciar el rol público y estatal en la región, a través de una gestión descentralizadora y que fomente la pertinencia local; promover el fortalecimiento institucional que ponga en el centro las necesidades de los beneficiarios y; promover el uso eficaz y eficiente de recursos,

En materia profesional, la futura autoridad del Serviu Valparaíso debe estar en posesión de un título de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia profesional no inferior a cinco años. También se indica que es altamente deseable que posea experiencia en evaluación, ejecución de proyectos y administración presupuestaria; además de planificación estratégica, planificación urbana y legislación urbana y habitacional.

CONCURSO PÚBLICO

Conocido el problema y las consecuencias que la falta de un Director Regional de Serviu en Valparaíso podría traer para la zona, ahora resta conocer los motivos por los cuales el Gobierno de Gabriel Boric aún no designa a una autoridad titular para el "segundo cargo más importante de la región", y mucho más aún sabiendo que el 21 de agosto de 2022 se abrió una convocatoria pública para que los interesados en postular al puesto presentaran sus currículums en este concurso de Alta Dirección Pública, que decidió el 2 de septiembre del mismo año ampliar dicho llamado.

El proceso continuó el 12 de septiembre de 2022 con el cierre de la convocatoria, dando fin al plazo de la recepción de antecedentes para el cargo, recibiendo un total de 143 postulaciones a través del Sistema de Postulación en Línea, cifra que da cuenta tanto de lo apetecido del puesto como de la importancia que tiene. Dos días después, el 14 de septiembre, en el contexto de análisis de la admisibilidad de los postulantes, se informó que del total de candidatos y candidatas, 135 cumplían con los requisitos legales; esto, de acuerdo a la información que ellos mismos proporcionaron y, por tanto, les permitió avanzar a la etapa de Análisis Curricular.

La siguiente etapa estuvo a cargo de la empresa especializada en reclutamiento y selección, Consultora Mundo Laboral Ltda., la cual dio inicio al proceso de Análisis Curricular de los 135 candidatos que postularon en el Sistema de Postulación en Línea. En base a este trabajo, el Consejo de Alta Dirección Pública definió el pasado 30 de septiembre de 2022 que 30 postulantes avanzaran a la siguiente etapa, correspondiente a la evaluación directiva y/o evaluación de competencias para asumir la testera del Serviu Valparaíso, acción que comenzó a ejecutar el 1 de octubre de 2022 la misma consultora y de la cual no se conocen nuevos antecedentes a la fecha.

DISPUTA DE PODER

Como ya se ha mencionado, el puesto de Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización en Valparaíso es muy apetecido y, por ende, disputado; pero no sólo por las competencias profesionales del interesado en asumir el puesto, sino que también muy requerido a nivel político, pues esta figura tiene una exposición mayor en los medios de comunicación y maneja altas sumas de dinero para ejecutar obras que impactan directamente en la vida de los habitantes, vale decir, es una verdadera "mina de oro" frente a eventuales aspiraciones electorales futuras.

Muestra de aquello fue lo ocurrido el 2018 donde, tras un largo proceso de Alta Dirección Pública, finalmente fue designado Tomás Ochoa Capelli, dejando atrás un complejo camino de favoritismos políticos y hasta pasadas de cuenta.

De hecho, conocedores de aquel proceso contaron a Puranoticia.cl que Cristian Monckeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo de la época, decidió mantenerse al margen de la decisión final, dejándosela al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien le dio el visto bueno a Ochoa como una especie de guiño a la entonces alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, pensando también que su llegada al Serviu serviría como un salvavidas a su ya cuestionada administración municipal. Cabe recordar que el ingeniero en construcción, considerado el "hombre fuerte de la Coty", fue Director de la Secretaría de Planificación Comunal del Municipio de la Ciudad Jardín durante su gestión.

Fuentes de Puranoticia.cl conocedoras del proceso de designación del nuevo Director Regional del Serviu en Valparaíso, dan cuenta que las mismas complejidades del año 2018 se estarían repitiendo, aunque esta vez en un tiempo mucho mayor. "Esto ocurre porque hay una disputa de poder, hay candidatos de un sector y de otro. Entonces, un candidato no le gusta al Gobierno y hay un tironeo entre el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, y así...", comentó.

¿CONCURSO DESIERTO?

Considerando que las indefiniciones del Ejecutivo respecto a la designación del titular del Serviu Regional son evidentes, comenzó a trascender en el Gobierno Regional de Valparaíso la idea que se busca declarar desierto el concurso público realizado entre agosto y octubre de 2022, situación que podría traer más problemas a la región debido al tiempo que toma en llevarse a cabo esta medida.

Consultado por este trascendido, el core Manuel Millones señaló a Puranoticia.cl que "el Gobierno tiene que aclarar si es efectivo o no que va a declarar desierto el concurso público del Serviu. Ese es el llamado que hago: que confirmen o desmientan lo del concurso, que porque no les gusta o porque hay una trifulca entre colectividades, que quieren declararlo desierto. Es incomprensible que una terna, que está terminada hace dos o tres meses, aún no la resuelvan, y teniendo la mayor complejidad habitacional en la región de Valparaíso".

Con todos estos antecedentes encima, Puranoticia.cl tomó contacto con el Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, que a través de una breve comunicación, señaló que "el concurso público para el proceso de selección de la nominación del nuevo Director o Directora de nuestro Servicio, está a cargo de Alta Dirección Pública del Servicio Civil. Una vez concluida la labor de selección de la mencionada repartición pública, la terna llegará para ser resuelta, tal como lo establece la ley. Por lo mismo, mientras se desarrolla el procedimiento establecido por ley, está a la cabeza de Serviu la directora subrogante María Paz Cueto".

CRÍTICAS PARLAMENTARIAS

En base a todos los problemas mencionados en esta nota, Puranoticia.cl conversó con algunos parlamentarios que representan a la región de Valparaíso, quienes abordaron la ausencia de un titular en la Dirección Regional del Serviu.

Uno de ellos fue el diputado republicano Luis Sánchez, quien señaló que "vivienda es una de las áreas más críticas en nuestro país y por supuesto resulta difícil de entender que el Serviu lleve tanto tiempo sin un director titular en la región. Este Servicio está a cargo no sólo de la construcción de viviendas sociales, sino también de la reparación de calles, que en nuestra región están en un estado deplorable. La pregunta que surge es ¿por qué este Gobierno no le da al Serviu la importancia que merece? Acá no bastan las palabras bonitas del Gobierno, necesitamos acciones claras".

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) sostuvo que "es urgente que se designe al director del Serviu en la región de Valparaíso, más aún cuando el concurso de Alta Dirección Pública terminó en septiembre; tiempo más que suficiente para haber tomado una decisión. Entendemos que el Gobierno está conformado por diversas almas que deberían congeniar y no continuar con la tozudez de liderar para los partidos políticos del oficialismo. Necesitamos que las autoridades entiendan lo importante que es el tema de la vivienda para las personas y los problemas que están pasando por su carencia en nuestra región, donde la construcción debe ser la prioridad y superar las desavenencias internas e intereses de los partidos de gobierno".

PURANOTICIA