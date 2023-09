Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio es sindicado como un "refugio para operadores políticos" por el Colegio Médico Regional

"El Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio no puede seguir siendo un refugio para operadores políticos del gobierno de turno". Con estas palabras, el Colegio Médico Regional de Valparaíso dio cuenta de lo que hasta este momento parecía ser un secreto a voces al interior del SSVSA, a raíz de movimientos con motivaciones políticas.

Tal como lo reveló Puranoticia.cl en un artículo publicado este 27 de septiembre sobre la pugna entre el Partido Comunista y el Frente Amplio para quedarse con la Dirección del Servicio de Salud, esta vez fue el Colegio Médico el que dio luces de esta situación, que suele comentario entre los pasillos de la entidad ubicada en calle Brasil.

Para contextualizar, vale tener presente que el Servicio de Salud de Valparaíso es uno de los más apetecidos a nivel nacional, pues cuenta con cinco hospitales, 25 Cesfam, da cobertura a más de medio millón de personas y cuenta con casi 6 mil funcionarios. Esto bien lo saben a nivel político, que ven en el SSVSA un buen "botín".

Y es que el apetito del mundo político ha aumentado tras la abrupta salida de Fernando Olmedo, quien en julio debió presentar su renuncia por orden del Ministerio de Salud a raíz de diversos sumarios en su contra. Esto dio paso al interinato del enfermero Cristián Gálvez López, militante del Partido Comunista (PC), quien además se perfila como la principal carta de esta tienda para permanecer como titular en el puesto.

Pero el PC no sería el único interesado en quedarse con este preciado botín político. Y es que fuentes de Puranoticia.cl en la entidad de salud confirmaron que el Frente Amplio también quiere poner a uno de los suyos al mando: se trata del médico Johan Álvarez Leiva, actual jefe del Departamento de Ges y Redes Complejas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, además de cercano a esta coalición política de izquierda.

Es justamente aquí donde se genera la controversia con el Colegio Médico Regional de Valparaíso, pues su ingreso al SSVSA sería para reemplazar a la histórica doctora María Loreto Vent en la Subdirección Médica, cuestión que ha sido duramente criticada por el movimiento gremial que preside a nivel regional el doctor Luis Ignacio de la Torre y que se manifestó a través de una declaración.

"ARBITRARIO" E "INJUSTIFICADO"

"Denunciamos la decisión arbitraria e injustificada del director subrogante del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (Cristián Gálvez) de remover del cargo de Subdirectora Médica del Servicio de Salud a la destacada médica Dra. María Loreto Vent Castillo", comienza indicando el Colegio Médico, que además calificó su desvinculación como "injusta" e "inoportuna".

Complementaron estas palabras señalando en su misiva que "es una medida inoportuna y, por ello, derechamente perjudicial para los intereses de la salud pública, pues dado que el período de ejercicio del director actual terminará próximamente, la Dra. Vent, junto con el equipo de Gestión Clínica, son pieza crucial para permitir una adecuada continuidad de atención y dar seguimiento a las soluciones de los problemas que afectan a los distintos centros de salud".

De igual forma, argumentaron que "esta equivocada, sorpresiva e inexplicable decisión afectará la salud de la población, al desarmar un equipo de gestión clínica que está funcionando y tratando de resolver los enormes problemas que existen debido a una brecha de infraestructura, recursos humanos y financiamiento".

FUERTES CRÍTICAS AL DIRECTOR (S)

También criticaron fuertemente la gestión del director (s) del Servicio de Salud de Valparaíso, Cristián Gálvez, afirmando que ésta "ha sido errática, imprecisa, técnicamente confusa y no ha logrado generar estrategias concretas para resolver los problemas de salud, y se ha incorporado funcionarios al servicio anteponiendo criterios de filiación política antes que su capacidad técnica".

El Colegio Médico Regional también manifestó que "el SSVSA no puede seguir siendo un refugio para operadores políticos del Gobierno de turno. La ciudadanía necesita y merece gestores clínicos con experiencia y conocimiento de los problemas de la red para permitir soluciones en el mediano a largo plazo. La salud pública no puede depender de decisiones arbitrarias alejadas de criterios de excelencia".

"En razón de todo lo anterior, el Colegio Médico de Chile, por medio de su Consejo Regional, advierte a la comunidad respecto del daño que esta medida y otras similares causa o puede causar a la gestión de salud, y manifiesta su enérgico y categórico rechazo a la medida denunciada, por cuanto con ella estamos convencidos de que se perjudica gravemente la gestión de salud pública de nuestra región, especialmente la de los sectores más vulnerables", concluyeron.

ACUSA "TEMA POLÍTICO"

La propia doctora María Loreto Vent se refirió a esta situación, señalando que "he hecho bien las cosas, entonces no me queda más que interpretar aquello como algún tema político solamente. Entonces eso genera toda esta reacción de las personas que creen que la salud va más allá de la política".

Además, la facultativa aseguró que el director (s) Gálvez le notificó de su salida a través de un mensaje de teléfono: "Él se va de vacaciones y ni siquiera se despidió de mí, sino que a través de un WhatsApp me informa que la decisión está tomada y que en octubre viene a asumir el colega y eso sería el próximo lunes", dijo.

EMPLAZAMIENTO A MINISTRA

La situación acontecida en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio también fue abordada por el diputado Andrés Celis, quien manifestó su respaldo a lo expresado por el Colegio Médico Regional de Valparaíso a través de su declaración.

"Todo mi apoyo al Colegio Médico de Valparaíso por la destitución de la subdirectora médica del Servicio de Salud, la Dra. María Loreto Vent Castillo, una destacada profesional, con vasta experiencia y una larga carrera funcionaria en la red de Salud del SSVSA", comenzó indicando el parlamentario del Distrito 7.

Junto a calificar su desvinculación como "injusta" e "inoportuna", el legislador de RN sostuvo que "la ciudadanía necesita y merece gestores clínicos con experiencia".

Por este motivo, hizo un llamado a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a "involucrarse y revertir la pésima decisión del director interino del SSVSA, Cristián Gálvez, quien ha adoptado una serie determinaciones equivocadas, anteponiendo sus intereses políticos a los criterios técnicos, y con esto continúa dañando la gestión de la salud pública en la región de Valparaíso".

