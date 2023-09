La fuerte pugna entre el Partido Comunista y el Frente Amplio para quedarse con la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio

Con cinco hospitales, 25 Centros de Salud Familiar (Cesfam), una jurisdicción de 534 mil habitantes y más de 5.600 funcionarios activos, el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) es uno de los más grandes e importantes del país, pero también uno de los más apetecidos por el mundo político, ya sea a nivel regional como nacional.

Esto bien lo saben los partidos afines al Gobierno, y más aún luego de la abrupta salida del enfermero Fernando Olmedo como director del SSVSA en julio de este año, a quien el Ministerio de Salud le pidió la renuncia tras la contratación de una serie de personas con rentas poco atendibles al presupuesto de la Red, lo que derivó en el inicio de sumarios que le costaron la salida al profesional que asumió en diciembre de 2022.

A su vez, la salida de Olmedo dio paso a un interinato que abrió el apetito de varios partidos políticos. Y es que como Director (s) del Servicio de Salud asumió Cristián Gálvez, enfermero de profesión y militante del Partido Comunista (PC), quien con anterioridad dirigió el Hospital de Peñablanca, en Villa Alemana; y luego, por sólo algunos días, hizo lo propio en el Hospital Psiquiátrico El Salvador, en Valparaíso.

Y aunque se dice que la designación de Gálvez fue un guiño al Partido Comunista en la región de Valparaíso, lo cierto es que sólo se trata de un cargo interino, abriendo así el apetito del Frente Amplio, que también espera poner a uno de los suyos –o al menos a un cercano– en uno de los puestos más codiciados del aparato público.

MOVIMIENTOS CONSTANTES

Cabe hacer presente que estos últimos tres años han sido de los más movidos que tenga recuerdo el SSVSA en sus 43 años de historia; esto, debido a que la cabeza de esta Red no ha dejado de sufrir modificaciones, con seis directores en dicho periodo.

Fue el 2021, con la salida de Eugenio de la Cerda, que comenzaron los movimientos, dando paso durante los últimos meses de la administración Piñera a Héctor Peñaloza, padre de la actual alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, quien fue removido rápidamente debido a fuertes presiones gremiales a raíz de denuncias de nepotismo.

En su lugar asumió Juan Carlos Aránguiz, contralor de larga carrera en el Servicio de Salud, quien estuvo un año pues ya había iniciado los trámites para acogerse a retiro.

Luego llegó el turno de Patricia Vega, ex jefa de Atención Primaria, quien sólo duró nueve meses en la subrogancia, sin hacer más que algunos cambios de oficina y postular al puesto como titular a través de la Alta Dirección Pública.

No obstante, dicho puesto fue para Fernando Olmedo quien –como ya indicamos– duró sólo siete meses en el cargo, debiendo salir por solicitud del Ministerio de Salud.

PC ATERRIZA EN EL SSVSA

Así es como se gesta la llegada de Cristián Gálvez, quien asume la subrogancia de la Dirección del Servicio de Salud como un "guiño" al Partido Comunista, tienda en la que milita y que ve con muy buenos ojos su permanencia como titular, más aún considerando que el proceso de concurso por Alta Dirección Pública está abierto.

Si bien, desde el Servicio de Salud reconocen que Gálvez no era el candidato principal para el puesto, sino que era María Graciela Astudillo, kinesióloga, ex Seremi de Salud de Valparaíso y actual pareja del presidente regional del PC, Nelson Ruminot; lo cierto es que su nombre genera fuerte resistencia debido a las acusaciones de maltrato que pesaron en su contra hace algunos años. Pero Astudillo no se quedó de brazos cruzados, pues asumió como jefa de Atención primaria, pese a no tener experiencia en el área.

Esto fue criticado en su momento por el diputado Andrés Celis, quien señaló en julio de este año a Puranoticia.cl que "al parecer, el director Gálvez quiere secuestrar para el comunismo al SSVSA, conformando un equipo a dedo, sin concurso alguno, con figuras tan cuestionadas como él, como la ex seremi Graciela Astudillo".

Como contraparte, Nelson Ruminot, secretario general del Partido Comunista (PC) en la Quinta Costa, respondió por este medio señalando que "el diputado Celis hace una serie de comentarios que no dicen relación con la verdad, así que lo llamaría a decir la verdad, a enterarse de buena manera y que si tiene antecedentes, que los ponga a disposición de los órganos correspondientes".

FRENTE AMPLIO ENTRA A LA PELEA

Pero el PC no sería el único partido interesado en quedarse con este preciado botín político. Esto, ya que fuentes de Puranoticia.cl en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio confirmaron que el Frente Amplio también quiere poner a uno de los suyos al frente de la entidad. Se trataría del médico Johan Álvarez Leiva, actual jefe del Departamento de Ges y Redes Complejas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, además de cercano a esta coalición política de izquierda.

El joven profesional cercano al Frente Amplio dejaría su puesto actual para aterrizar en la Subdirección Médica del apetecido Servicio de Salud, removiendo de su puesto a la histórica doctora Loreto Vent, situación que ha generado la molestia incluso del Colegio Médico de la región de Valparaíso, cuyo presidente, el Dr. Ignacio de la Torre, calificó el eventual movimiento como "lamentable".

Pero la posible llegada de Johan Álvarez también es mal vista al interior del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, ya que en su carrera sólo registra breves pasos por cada una de las responsabilidades que ha ostentado, hecho que es visto como una debilidad y una contradicción ante la necesidad del SSVSA de iniciar un plan de trabajo a largo plazo. Pero eso no es todo, pues también es criticado por haber dejado su cargo en el Hospital El Salvador luego que la entonces ministra María Begoña Yarza acusó "torturas" al interior de este centro asistencial ubicado en Playa Ancha.

Álvarez aplicó el mismo "modus operandi" cuando, junto a la renunciada jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial (Digera), Fabiola Jaramillo, viajó a Isla de Pascua para abordar temas de interculturalidad insular en el momento más crítico de la emergencia respiratoria infantil, cuando el país lloraba la muerte de la pequeña Mía, quien falleció en el Hospital de San Antonio esperando una cama crítica, justamente una de las responsabilidades del cercano al Frente Amplio. Este episodio fue fuertemente criticado, más aún luego de ver fotografías del viaje, que no daban cuenta en lo absoluto de una preocupación por la situación que complicaba al país.

EL SENADO EN LA MIRA

Pero más allá de la pugna entre el Partido Comunista, con Cristián Gálvez; y el Frente Amplio, con Johan Álvarez; para quedarse con el trono del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio; ¿qué motivaría a ambas tiendas a luchar por este puesto? Según expertos políticos, todo tiene un trasfondo político, al punto de utilizar el SSVSA como plataforma para proyectar al próximo Senador por la región de Valparaíso.

Es así como aparecen los nombres de dos potentes figuras que buscarían un cupo en la Cámara Alta en representación de la Quinta Región: Karol Cariola, por el Partido Comunista; y Diego Ibáñez, por Convergencia Social (CS).

"El que se haga del cargo tendrá una importante ventaja para enfrentar la elección senatorial de finales de 2025", cuenta una fuente de Puranoticia.cl que conoce tanto la interna del SSVSA como del mundo político regional, teniendo en cuenta, además, que en esa carrera electoral no podrán competir reconocidas figuras locales como Ricardo Lagos Weber (PPD), Francisco Chahuán (RN) ni Isabel Allende (PS).

A raíz de toda esta situación, bien vale recordar lo indicando en julio de este año por el diputado Andrés Celis, quien emplazó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a "poner ojo a lo que está ocurriendo en el Servicio de Salud".

PURANOTICIA