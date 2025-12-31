Sernac denuncia por estafa a organizadores de fiesta de la cerveza en Antofagasta

El Sernac de Antofagasta denunció ante el Ministerio Público a la empresa Restaurant Templo SpA y a su representante legal, Rodrigo Saavedra Rodríguez, por el eventual delito de estafa y apropiación indebida.

Para el Servicio fiscalizador, los responsables de la cancelación -en dos oportunidades- del evento "Bierfest on Tour" nunca respondieron a los requerimientos de la institución para conocer en detalle los mecanismos de compensación y devolución del dinero de las entradas a los cientos de personas afectadas.

En su momento, la fiesta de la cerveza había sido anunciada para los días 18 y 19 de julio en el Club de Rodeo de Antofagasta, pero fue suspendida tras una fiscalización de Carabineros por no cumplir con los permisos correspondientes.

A raíz de esa situación, el evento fue reprogramado para el fin de semana del 15 y 16 de agosto, esta vez en la explanada del Estadio Regional Calvo y Bascuñán de la capital regional, pero nuevamente fue cancelado por no contar con las autorizaciones pertinentes.

La suspensión del evento se comunicó a través de redes sociales, sin concretar la devolución del valor de los tickets a los asistentes.

En ese contexto, el Sernac regional realizó distintas acciones intentando buscar una solución para dar respuesta a los afectados. La última fue la citación a declarar al representante legal, Rodrigo Saavedra Rodríguez, quien no se presentó a las oficinas del Servicio.

Por esta razón, dada la conducta irregular y repetitiva que podría implicar un eventual delito de estafa y apropiación indebida, según lo establecen los artículos 468 y 470 del Código Penal, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

"El objetivo de esta acción es que el ente persecutor, en base a sus competencias, inicie una investigación penal y solicite las sanciones pertinentes, que pueden incluir penas de cárcel para la o las personas responsables", reiteró el director regional del Sernac, Fernando Sepúlveda.

Sin perjuicio de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, el Servicio continuará recabando antecedentes con el objetivo de ejercer, eventualmente, nuevas acciones que permitan obtener la debida reparación.

El Sernac tiene competencias cuando se trata de empresas que incumplen la Ley del Consumidor, pero no cuando se refiere a supuestas empresas creadas para defraudar, en cuyo caso, la investigación corresponde al Ministerio Público.

