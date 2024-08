Seremi de Bienes Nacionales de Los Lagos figura en listado de Contraloría de abogados que defendieron causas por Ley de Drogas

La seremi de Bienes Nacionales en la región de Los Lagos, Paula Catalán, apareció en un listado elaborado por la Contraloría General de la República sobre abogados defensores en casos vinculados a la Ley que sanciona la posesión y tráfico de drogas.

De acuerdo a El Llanquihue, la autoridad habría participado en cuatro causas por drogas en 2023 y una en marzo de 2024, cerca de un mes después de asumir como seremi, esto pese a que la ley prohíbe la participación de funcionarios públicos en este tipo de procesos.

La seremi habría asegurado al medio Doble Espacio que "yo no tengo causas pendientes" de narcotráfico y que "no hubiese aceptado el cargo" si las hubiera tenido. Además, descartó haber estado involucrada en estos casos y dijo haber participado en dos causas, a cuyos patrocinios posteriormente renunció.

Al respecto, el senador Fidel Espinoza (PS) manifestó que “es algo lamentable, algo grave, éticamente impresentable, que nuestro Gobierno, nomine en cargos de tanta importancia para el desarrollo de nuestras regiones a personas que han tenido ligazón, ya sea en el ámbito de la defensa profesional, de personas no solamente narcotraficantes, sino que además portadores de armas”.

“No podemos olvidar que el narcotráfico y el porte ilegal de armas son dos de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Ambos fenómenos; el narcotráfico y el porte ilegal de armas, están relacionados y alimentan un ciclo de violencia, de corrupción y de descomposición social”, añadió.

Junto con ello, cuestionó: "¿Gobierno de Chile avala una situación de este tipo? Acá se habla de defensas a narcos no solo portadores de drogas, sino también de armas. ¿Guardarán silencio? Carolina Tohá, ¿se puede combatir crimen organizado con este tipo de nominaciones?”.

“Presidente Gabriel Boric. La delincuencia está en su punto máximo. Crímenes al por mayor. Narcotráfico a niveles elevadísimos. ¿Sabe Ud que en la región que represento una seremi defiende a narcos? ¿Es sostenible aquello? En cualquier gobierno serio esto no resiste un día”, indicó.

En tanto, el senador Carlos Kuschel (RN) sostuvo que “esas cosas hay que verificarlas antes de los nombramientos. Esta es una acción de ella y no de su padre como en el caso de Isabel Amor”.

Por su parte, el diputado Daniel Lilayú (UDI) aseveró que “nuevamente este gobierno se ve envuelto en un escándalo (...) resulta impresentable que el gobierno sea incapaz de chequear los antecedentes de las personas que asumen en cargos tan relevantes a nivel regional”.

“Por el bien de la confianza que los habitantes de la región de Los Lagos han depositado en sus autoridades, espero que el gobierno le pida la renuncia a esta personera que representó en cinco ocasiones a personas vinculadas a la posesión y tráfico de drogas, tal como lo indica un informe de Contraloría”, complementó.

Finalmente, el diputado Fernando Bórquez (UDI) planteó que "la inconsistencia y poca consecuencia de este Gobierno no me deja de sorprender. (...) un abogado tiene la libertad de elegir a quién defender, pero el Gobierno no puede permitir contar con una autoridad que decida defender a los narcotraficantes, esos mismos traficantes que hoy tienen al país y a la región fundidos en la delincuencia".

(Imagen: @LosLagosBBNN)

