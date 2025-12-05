Sentencian a 11 años de cárcel a almacenero que abusó sexualmente a cuatro niñas de entre 5 y 10 años en Ñuble

El Tribunal Oral Penal de Chillán sentenció a 11 años de presidio a Israel Campos Villanueva, acusado por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro niñas, el que cometía cuando éstas acudían a comprar a su almacén en la comuna de Bulnes, región de Ñuble.

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, acreditó que el acusado realizó actos de relevancia y significación sexual contra las víctimas, entre los años 2022 y 2023. Las niñas tenían entre 5 y 10 años, y gracias a la denuncia de una de ellas las demás relataron que sufrieron las mismas agresiones sexuales.

Luego de tres jornadas de juicio, el tribunal estableció la existencia de un contexto de vecindad y cercanía en el cual se produjeron los hechos. Y que existía “un patrón de conducta desplegado por el hechor, en cuanto realizaba los actos incriminados en circunstancias que las niñas, vecinas del sector, acudían a comprar especies al local comercial de abarrotes que éste mantenía”, dijo el perscutor.

Hermosilla explicó que, asimismo, el tribunal descartó la tesis de la defensa que atribuía los hechos a un pánico colectivo motivado por una supuesta denuncia infundada. “Los testimonios expuestos se apreciaron lógicos, coherentes y veraces, y, por tanto, suficientes para establecer que ellos daban cuenta de episodios realmente vivenciados y no meras ideaciones inoculadas por relatos de terceros”, afirmó el tribunal al respecto.

La Fiscalía realizó esta investigación con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

