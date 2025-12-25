Senapred solicita evacuación preventiva por avance de incendio en Maule

El avance del incendio forestal que afecta a la comuna de Maule obligó a activar medidas de emergencia durante la tarde de este jueves. Ante el riesgo para la población, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación preventiva del sector Loteo San Francisco.

La instrucción fue comunicada a través del sistema de mensajería SAE, mediante el cual se pidió a los vecinos abandonar el área de manera ordenada, manteniendo la calma y siguiendo las indicaciones entregadas por las autoridades y los equipos de emergencia que trabajan en el lugar.

La evacuación se produce en una jornada especialmente compleja para la Región del Maule, marcada por múltiples focos de incendios forestales. Según el último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), hasta las 12:00 horas el incendio denominado “Cerro Maule” había consumido al menos 1.127 hectáreas.

Para enfrentar el siniestro, se ha desplegado un amplio operativo que incluye cinco brigadas terrestres, nueve técnicos, un puesto de mando, cinco máquinas pesadas, seis aviones cisterna, dos helicópteros, un avión de coordinación y dos brigadas forestales especializadas (Brife).

En paralelo, las autoridades confirmaron que se mantiene vigente la alerta roja comunal en Maule, mientras continúan las labores de combate del fuego y monitoreo de las zonas en riesgo.

