Senapred declara alerta preventiva y suspende clases en tres comunas de la región de Antofagasta por inestabilidad meteorológica

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha declarado Alerta Temprana Preventiva en la región de Antofagasta debido a un inusual y complejo evento meteorológico. En respuesta al pronóstico, las autoridades locales, en coordinación con el Ministerio de Educación, han optado por suspender las clases en todos los establecimientos de las comunas de Ollagüe, San Pedro de Atacama y Calama por el día de hoy.

La decisión, que afecta a miles de estudiantes y a la comunidad educativa en general, fue confirmada por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur. La medida se tomó para "proteger la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación" ante las difíciles condiciones climáticas.

De acuerdo con el informe meteorológico, se esperan fuertes vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora, además de precipitaciones aisladas y la posible ocurrencia de tormentas de arena que podrían afectar la visibilidad en las rutas y el normal funcionamiento de las ciudades.

Las autoridades se mantienen en alerta y a la espera de cómo evolucione el sistema frontal. Se comunicará una nueva decisión a la brevedad para informar si la suspensión de clases se extenderá hasta este martes 19 de agosto, en caso de que persistan las condiciones de riesgo.

