Senadora Astudillo insta al Gobierno a que "actúe ahora" ante situación de emergencia en la región de Tarapacá

La senadora Danisa Astudillo (PS) se refirió a la situación de emergencia en la región de Tarapacá por el sistema frontal que afecta a la zona.

Al respecto, señaló que "Tarapacá vive una emergencia grave y todavía no conocemos su verdadera magnitud. Cuando pare la lluvia, para muchas familias, la crisis no habrá terminado".

La parlamentaria mencionó que "hoy vemos a vecinos protegiendo sus casas como pueden, mientras las ayudas llegan tarde o simplemente no alcanzan" y recalcó que esta situación "no comenzó con la lluvia. Hace años venimos advirtiendo la situación de catástrofe que viven las familias de Alto Hospicio por los socavones y el daño de sus viviendas".

Asimismo, manifestó que "esta emergencia encuentra Tarapacá con una deuda pendiente" y argumento que "por eso no podemos repetir la historia de siempre: Emergencia, catastro, promesas y después olvido".

"Necesitamos que el Gobierno actúe ahora, que dimensione rápidamente los daños y disponga los recursos para lo que viene", indicó, añadiendo que "cuando pase la lluvia, Tarapacá va a seguir aquí, y esta vez no vamos a aceptar volver a quedar al final de la fila".

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