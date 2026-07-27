Senador Walker exige un "veto aditivo" en la megarreforma para la reconstrucción de la región de Coquimbo

El senador independiente Matías Walker aseguró en que el Gobierno debe incorporar un veto aditivo a la ley de Reconstrucción para asegurar recursos extraordinarios destinados a la región de Coquimbo.

Además, advirtió que esperar a la Ley de Presupuesto 2027 sería "lo peor" para la zona afectada por el reciente temporal.

“Esto no es una moneda de cambio del senador Matías Walker, es una declaración que ha sido suscrita conjuntamente con los parlamentarios y los alcaldes de la región de Coquimbo, que se han sumado a esta petición de que se incluya en la ley de Reconstrucción un veto aditivo”, aseguró el parlamentario en entrevista con Radio Duna.

Añadió que “nosotros lo que decimos es que, ya que el Gobierno va a introducir un veto a la ley de Reconstrucción, y que hay un tercer tiempo, además, de esta reforma, que se va a jugar en el Tribunal Constitucional, algunas por presentaciones de la oposición y otras que el propio Gobierno ha hecho reserva de constitucionalidad de algunos artículos, es perfectamente posible, en estas dos semanas, poder avanzar en una determinación preliminar del costo de la reconstrucción de la región de Coquimbo”.

Walker comentó que esta semana sostendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para reforzar la postura de parlamentarios y alcaldes de la zona. “Lo peor para la región de Coquimbo sería esperar a la Ley de Presupuesto 2027 para asegurar la reconstrucción”, aseguró.

“La condición que hemos puesto es que tienen que ser recursos frescos, tienen que ser recursos extraordinarios, no pueden salir de los mismos recursos del gobierno regional, que se están destinando a otras cosas", comentó.

Finalmente, aseguró que “tenemos que garantizar la conectividad en la región de Coquimbo, los puentes, los canales de riego. A pesar de que el ministro de Agricultura (Jaime Campos) dijo que no tuvieron daño, sí tuvieron daño, lo dijeron los pisqueros de nuestra región. Entonces, por eso estamos hablando de 400, 500 millones de dólares”, finalizó.

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