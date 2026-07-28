Carabineros balea y detiene a sujeto que disparó contra una patrulla en Copiapó

Un sujeto de 21 años, con un amplio prontuario policial, resultó herido tras atacar con un arma de fuego a funcionarios de Carabineros durante un procedimiento registrado la tarde de este lunes en la comuna de Copiapó, región de Atacama.

El hecho se originó alrededor de las 15:30 horas, luego de que se recibiera una alerta por un individuo que efectuaba disparos en calle Los Rosales, en el sector de Pedro León Gallo. Ante la denuncia, se dispuso la concurrencia de personal especializado de la Sección OS-9, cuyos funcionarios lograron ubicar al sujeto portando un arma de fuego.

Al advertir la presencia policial, el individuo huyó a pie y, durante su escape, apuntó el arma hacia los funcionarios del OS-9 y efectuó un disparo en su contra, mientras continuaba desplazándose por calle Los Rosales en dirección oriente.

En medio de la persecución, una patrulla de la Sección OS-7 que transitaba por el sector se encontró de frente con el sujeto. En ese momento, el individuo apuntó directamente con el arma de fuego a uno de los carabineros desde una distancia inferior a dos metros, generando un riesgo inminente para la vida del funcionario.

Frente a la agresión, los funcionarios policiales hicieron uso de sus armas de servicio conforme a los protocolos institucionales, efectuando un disparo cada uno y logrando neutralizar al atacante, quien resultó lesionado en la región inguinal derecha y en una de sus piernas. Posteriormente, el individuo fue reducido y detenido por Carabineros, con el apoyo de patrullas territoriales y unidades especializadas que concurrieron al lugar.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el imputado mantenía cuatro órdenes de detención vigentes, entre ellas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Además, al momento de su captura portaba una bolsa con droga.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó una pistola y 86 gramos con 400 miligramos de pasta base de cocaína, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

Finalmente, el imputado fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital Regional de Copiapó para recibir atención médica, donde permanece bajo resguardo policial permanente, con apoyo de efectivos de las secciones Centauro, GOPE y COP.

PURANOTICIA