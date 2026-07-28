Activan protocolo en Hospital de Talcahuano por marino mercante de nacionalidad vietnamita con fiebre hemorrágica

Un hombre de nacionalidad vietnamita se encuentra internado en estado grave en el Hospital Las Higueras de Talcahuano bajo un diagnóstico de fiebre hemorrágica.

La persona forma parte de la tripulación del buque mercante NV Athena, un tanquero químico que zarpó de Singapur, pasó por Nigeria y en estos momentos permanece a la gira frente a la costa de la comuna de Tomé, con sus ocupantes en cuarentena.

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, declaró que “queremos informar que se trasladó a un centro de salud asistencial de Talcahuano a una persona de origen vietnamita que cumplía con el cuadro de una fiebre hemorrágica”.

“El barco venía de Singapur; recaló el día de ayer y se están tomando todas las medidas, tanto de aislamiento, de detección del historial clínico y también la investigación epidemiológica correspondiente”, complementó.

“Se están tomando todas las medidas del caso: aislamiento, la atención médica respectiva y también la investigación epidemiológica y clínica necesaria”, cerró.

El enfermo se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos y otro tripulante de la nave, considerado "contacto estrecho", también está en el recinto de salud, sometido a aislamiento.

Cabe señalar que las fiebres hemorrágicas víricas son un grupo de enfermedades causadas por virus pertenecientes a distintas familias, entre las que destacan el ébola, el dengue y la fiebre amarilla.

De acuerdo al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, “sus reservorios, distribución y modos de transmisión, así como el curso clínico de la enfermedad, varían dependiendo del virus”.

Sin embargo, todos ellos pueden producir un síndrome de fiebre hemorrágica aguda caracterizado por fiebre elevada, afectación multisistémica y aumento de la permeabilidad vascular con manifestaciones hemorrágicas, que con frecuencia evoluciona rápidamente a la muerte”.

PURANOTICIA