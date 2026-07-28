SEC formula cargos contra Frontel y Codiner por prolongados cortes de luz tras sistema frontal en La Araucanía

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra las empresas distribuidoras Frontel y Codiner tras detectar una serie de eventuales incumplimientos en el marco del sistema frontal que afectó a la región de La Araucanía desde el pasado 15 de julio, emergencia que, en su momento más crítico, dejó a 215.806 clientes sin suministro eléctrico.

Las investigaciones realizadas por la Dirección Regional de la SEC en La Araucanía determinaron que ambas empresas habrían incumplido sus obligaciones legales en materia de mantención de las redes eléctricas.

En particular, la SEC apuntó a deficiencias en la gestión y monitoreo de la vegetación ubicada tanto al interior como en las cercanías de la franja de seguridad de las líneas de distribución, situación que habría contribuido a prolongar las interrupciones del suministro eléctrico durante la emergencia.

Previo al evento meteorológico, el organismo fiscalizador instruyó a todas las empresas distribuidoras de la región implementar planes de contingencia, con medidas preventivas y de mitigación, considerando las alertas emitidas por los organismos competentes ante el pronóstico de intensas precipitaciones y fuertes vientos.

Asimismo, durante toda la contingencia, funcionarios de la SEC realizaron labores de monitoreo y fiscalización en terreno, verificando, entre otros aspectos, la atención de pacientes electrodependientes, la disponibilidad de brigadas y el estado de la infraestructura eléctrica.

Al respecto, la superintendenta Marta Cabeza señaló que "las empresas distribuidoras tienen la obligación permanente de mantener sus instalaciones en condiciones que permitan entregar un suministro eléctrico continuo y seguro a la ciudadanía. Por ello, cuando detectamos antecedentes que dan cuenta de eventuales incumplimientos a esas obligaciones, corresponde iniciar los procesos administrativos establecidos en la normativa vigente".

La autoridad agregó que "los eventos climáticos pueden generar afectaciones importantes a la infraestructura eléctrica, pero precisamente por ello las empresas deben adoptar todas las medidas preventivas que exige la normativa, especialmente cuando existe un pronóstico conocido con anticipación. Nuestro deber es determinar si esas obligaciones fueron efectivamente cumplidas y, de no ser así, aplicar las sanciones que correspondan".

Entre los antecedentes considerados para formular los cargos, la SEC también advirtió que varios días después del inicio de la emergencia ambas distribuidoras mantenían miles de clientes sin suministro eléctrico, varios de ellos con interrupciones superiores a las 72 e incluso a las 84 horas. En el caso de Frontel, a las 12:00 horas del 21 de julio permanecían 9.081 clientes sin servicio, mientras que en Codiner la cifra alcanzaba los 3.796 clientes.

Ahora, las empresas disponen del plazo establecido por la normativa para presentar sus descargos, tras lo cual la SEC analizará todos los antecedentes antes de adoptar una resolución definitiva respecto de estos procedimientos administrativos.

PURANOTICIA