Senador Lagos Weber descarta opción de reforzar la seguridad pública con militares durante Fiestas Patrias

El senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, descartó considerar o exponer a personal del Ejército y las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública durante los eventos masivos que se realicen en la región de Valparaíso, con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, ya que según señaló, no estarían preparados para enfrentar esas funciones.

Consultado al respecto en entrevista con CNN Radio, y luego del exitoso operativo desempeñado por la PDI donde se detuvo a 34 miembros del Tren de Aragua en Viña del Mar, el parlamentario por la región de Valparaíso, sostuvo que, a su juicio, “haría todos los esfuerzos posibles para evitar involucrar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Yo sé que en La Araucanía se está cumpliendo con un rol específico junto a la policía, en el norte con el tema del resguardo de la frontera, pero creo que es necesario evitar ese paso y maximizar todo nuestro potencial en otras áreas. Nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, y creo además, que si no están las condiciones para que puedan actuar como corresponde, y después van a ser cuestionados por hacer uso de la fuerza, no van a actuar. Creo que hay que evitar ese tránsito”.

Sobre lo anterior, Lagos Weber reconoció que “si en Viña, Valparaíso, o San Antonio yo le preguntara a alguien si quiere militares en las calles, de seguro todos me van a decir que sí; después del megaincendio y cuando las Fuerzas Armadas salieron a resguardar después de la emergencia, la gente estaba feliz, pero esa no puede ser la solución y no sé si ese es el rol que a ellos (FF.AA.) les acomoda. Yo apuntaría a tener la máxima capacidad de contingente policial en las actividades que tengan harta densidad de población", concluyó.

PURANOTICIA