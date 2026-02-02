Senador Kusanovic toma distancia del Gobierno de Kast tras acusar acuerdos "a espaldas" de parlamentarios de Magallanes

El senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, anunció a través de una declaración pública que no formará parte del próximo gobierno de José Antonio Kast, a quien acusó de realizar negociaciones políticas “a espaldas de los parlamentarios” de su zona.

El legislador aseguró que continuará ejerciendo sus funciones como parlamentario independiente, fuera de bancada, tras manifestar “un profundo desacuerdo con decisiones adoptadas en el proceso de designación de autoridades regionales”.

Kusanovic aseguró sentir una “profunda decepción” por el trato recibido tanto hacia los parlamentarios de su sector como por la región que representa, cuestionando -lo que calificó como una falta de respeto- a la representatividad local.

Según expuso, uno de los principales puntos de conflicto fue la designación de delegados provinciales sin participación regional, además del retiro de candidaturas a delegado regional, lo que, aseguró, se sustentó en “excusas injustificadas”, dejando fuera a profesionales que calificó como de “excelencia”.

El congresista apuntó que el trasfondo de estas decisiones respondería “a negociaciones políticas realizadas a espaldas de los parlamentarios de la zona, incluyendo acuerdos con sectores ajenos a su propio sector político”.

En ese contexto, acusó que incluso se permitió que dichos sectores vetaran nombres propuestos por su bloque, lo que, a su juicio, “debilita la cohesión interna y menoscaba la labor legislativa”.

“Resulta intolerable pretender gobernar Magallanes ignorando a sus representantes electos”, sostuvo el senador, añadiendo que este tipo de prácticas políticas, basadas en acuerdos cerrados y exclusiones, no se condicen con sus principios ni con su compromiso con la región.

Por lo anterior, Kusanovic confirmó que no será parte del próximo Gobierno, asegurando que su lealtad “estará siempre con Magallanes y con la ética política”. Finalmente, deseó que el nuevo Ejecutivo “cuente con la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos venideros”.

PURANOTICIA