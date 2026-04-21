Senado aprueba nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur: parlamentarios piden líneas de acción distintas

Evaluar un "desescalamiento" acotado, medidas estratégicas, un plan integral y líneas de acción que permitan ir volviendo paulatinamente a la normalidad, fueron algunos de los puntos planteados por las y los senadores durante la votación del segundo oficio que envió el Gobierno para prorrogar la vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, en la región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.

Los rechazos corrieron por cuenta de Vanessa Kaiser (PNL) y la independiente Fabiola Campillai.

En tanto, se abstuvieron los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, al igual que Rodolfo Carter (Ind.).

Tal como ha ocurrió en la anterior renovación las y los senadores señalaron que la medida dejó de ser excepcional y pasó a "normalizarse" por lo que plantearon la importancia de buscar líneas de acción e implementar medidas que permitan ir volviendo paulatinamente a la normalidad, pero advirtieron que no se puede terminar con el estado de excepción constitucional de emergencia si es que no se establece una solución integral que permita que la población de esa zona "deje de sentir terror" por los actos de violencia que se registran en esos lugares.

Asimismo, se planteó la posibilidad de realizar una sesión secreta de Sala en la que los ministros de Estado puedan entregar información más detallada respecto de los pasos que se han seguido, las líneas de acción que se quieren tomar, los avances y retrocesos. No obstante, hubo legisladores que plantearon su aprensión respecto de ello, dado la sensibilidad de los temas. Con todo, el asunto debería ser zanjado por los comités.

Previo a la votación en Sala, las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública sesionaron de manera reservada junto a los ministros para conocer mayores antecedentes sobre el estado de situación en la Macrozona Sur.

DEBATE

Hicieron uso de la palabra el ministro de Defensa, Fernando Barros y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quienes señalaron que ha habido una disminución del 80% en los casos de violencia, se ha incrementado el contingente y se han presentado un total de 15 querellas el 2026.

El ministro Barros afirmó que el Presidente Kast ha dado muestras de una alta sensibilidad por esta situación y señaló que el gobierno nunca ha planteado el término de un estado de excepción de manera abrupta, sin líneas de acción claras. En tal sentido pidió confianza, "porque tenemos el compromiso de ser razonables, prudentes y de alcanzar la paz".

Por su parte, las principales preocupaciones de senadores y senadoras es que se pueda perpetuar esta situación. No obstante, indicaron que "mientras haya grupos o células terroristas en la macrozona sur, debe mantenerse el Estado de Excepción".

Agregaron que las víctimas de hechos de violencia y la comunidad "viven con terror" y que es necesario ver cómo se está avanzando en el respaldo y reparación de las víctimas.

Recordaron que esta medida está vigente desde mayo de 2022 y que es importante buscar una solución de forma transversal, que no solo considere la presencia militar, sino que cuente con una política integral. En tal sentido, hubo quienes recordaron el trabajo que hizo la Comisión de Paz y Entendimiento en la elaboración de un diagnóstico y propuestas de solución.

PURANOTICIA