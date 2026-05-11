Histórico decomiso: Incautan 2,7 toneladas de drogas en Calama y sectores fronterizos

La Fiscalía Regional de Antofagasta y Carabineros incautaron un importante cargamento de drogas, que permanecía oculto al interior de una parcela ubicada en el sector norponiente de Calama.

El balance del operativo arrojó la incautación de 2.318 kilos de marihuana. A esta sustancia ilícita se sumaron 490 frascos de ketamina, los cuales equivalen a un peso exacto de 106 kilos de ese producto.

Durante el desarrollo del procedimiento policial, las autoridades lograron la aprehensión de un imputado de nacionalidad chilena. Según indican los primeros antecedentes de la investigación, este individuo sería el encargado de la custodia de la droga.

Este golpe al narcotráfico se enmarca en un periodo que marca un récord para la zona. Hasta la fecha, cabe hacer notar que más de 22 toneladas 181 kilos de drogas han sido incautadas este año por Carabineros en la región de Antofagasta, lo que representa una cifra histórica.

Al referirse a este hito, el Jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre Soto, destacó el esfuerzo coordinado: "Estamos dando cuenta de que esto no se trata solamente de una estrategia institucional, sino que de un trabajo integral entre distintas instituciones responsables de la seguridad del país. Estamos cercando de tal forma estas operaciones que ya es comentario la dificultad que estamos generando para el ingreso de la droga aquí en la Región de Antofagasta”.

Por su parte, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, valoró el procedimiento explicando que estas incautaciones son una respuesta cohesionada de diversas instituciones del Estado. El objetivo de esta unión, precisó, es hacer frente a la amenaza de las organizaciones criminales que operan en la frontera.

Profundizando en esta idea, el fiscal manifestó: "Este resultado no es casualidad, sino que el resultado de una doctrina, un estándar de trabajo interinstitucional frente a este tipo delitos que hemos instalado en la región de Antofagasta para asfixiar y estrangular la logística de las organizaciones criminales".

(Imagen: Fiscalía Regional de Antofagasta)

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