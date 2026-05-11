Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noreste de Mina Los Pelambres

Lunes 11 de mayo de 2026 13:32
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:14 horas de este lunes en la región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.7 y se localizó a 13 kilómetros al noreste de Mina Los Pelambres.

El temblor tuvo una profundidad de 4 kilómetros, con latitud -31.72 y longitud de -70.51.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred. 

