Fepasa retira 27 carros de forma preventiva tras descarrilamiento en Chiguayante

A raíz del accidente protagonizado por un tren de carga durante la madrugada del pasado 9 de mayo en una estación del Biotren ubicada en Chiguayante, región del Biobío, la empresa Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) decidió sacar de sus operaciones a un total de 27 carros. Esta determinación se ejecutó bajo un criterio estrictamente preventivo, ya que las unidades apartadas comparten piezas idénticas entregadas por el mismo fabricante que abasteció a los vagones afectados por el siniestro.

Sobre las razones detrás de la emergencia, los primeros antecedentes fueron proporcionados por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF), entidad que depende de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE). A través de un documento preliminar, el organismo sugirió que el origen del suceso estaría vinculado directamente al desprendimiento de una rueda en uno de los carros.

Mediante una declaración pública, la firma de transporte de carga detalló el alcance de su decisión, señalando que “de manera preventiva, Fepasa retiró de circulación 27 carros recientemente puestos en servicio, de una flota total de 2 mil unidades, debido a que sus elementos rodantes pertenecen a la misma partida suministrada por el proveedor de equipos. Esta medida no afecta la continuidad operacional de los servicios de la compañía”.

En la misma línea, la compañía profundizó sobre el estado de las piezas involucradas, precisando que “estos componentes habían sido recientemente suministrados por el fabricante e instalados en el carro, y contaban con pocos kilómetros de uso, equivalentes al 1,5% de su vida útil”.

Respecto a las indagatorias en curso, remarcaron que “Fepasa ha tomado conocimiento del informe preliminar emitido por la Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios de EFE (Uiaf), respecto al origen del desrielo. Desde el inicio de la contingencia, la compañía ha estado colaborando activamente con EFE y las autoridades correspondientes, aportando los antecedentes disponibles y desplegando los recursos necesarios para apoyar el retiro de los carros involucrados, la recuperación de la vía y la pronta restitución del tránsito ferroviario”.

Para complementar las pesquisas oficiales, la operadora anunció que "adicionalmente, solicitó una investigación técnica independiente a especialistas del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción (IIT UdeC), con el objetivo de determinar con precisión el origen del evento. Entre otros aspectos, se hará entrega del elemento rodante del carro involucrado, formado por eje, rueda y rodamientos, para ser sometido a revisión y pruebas técnicas, proceso que se estima podría extenderse por al menos quince días”.

Finalmente, la empresa ferroviaria concluyó su mensaje reafirmando que "la prioridad de Fepasa seguirá siendo resguardar la seguridad de las personas, de los trabajadores y de la comunidad, mantener una operación segura y colaborar de manera transparente con todas las investigaciones en curso, procurando recuperar en el menor plazo posible la normalidad de los servicios ferroviarios”.

PURANOTICIA