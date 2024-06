Seguirán los ambulantes en el centro de Quilpué: Concejo aprueba extensión por tres meses de permisos para trabajar

Los comerciantes ambulantes continuarán trabajando en el centro de Quilpué, luego de la aprobación de la prórroga por otros tres meses de la ordenanza que les permite instalarse en la calle Vicuña Mackenna y seguir vendiendo sus productos.

La iniciativa de extender el plazo de la ordenanza fue de la alcaldesa Valeria Melipillán, quien hace algunas semanas planteó la inquietud al Concejo Municipal en una anterior comisión de Desarrollo Económico, Sustentable y Ruralidad, a través de un oficio del 23 de mayo de este año en el que solicitó “incorporar Artículo N°56 Transitorio a la Ordenanza Municipal N°5 del 29 de junio de 2022, que regula el Ejercicio del Comercio en el Bien Nacional de Uso Público, en el sentido que: “Artículo N°56 transitorio: Que, en virtud de lo dispuesto en la ley N°21.426 se hace necesario modificar transitoriamente la presente Ordenanza N°5, de fecha 29 de junio de 2022, y en ese sentido extiéndase excepcionalmente hasta el mes de septiembre de 2024 la vigencia de los permisos sobre bienes nacionales de uso público regulados en esta Ordenanza Municipal, y que se encuentran vigentes al mes de junio de 2024. Lo anterior, aplíquese incluso a aquellos permisos que dicha extensión signifique exceder el plazo máximo de 2 años de vigencia al que se refiere el artículo 13 de esta ordenanza”.

Hay que recordar que en junio de 2022, la alcaldesa anunció la ordenanza municipal que ubicó a decenas de comerciantes ambulantes de la comuna en dos calles del centro de la ciudad: Blanco y Vicuña Mackenna, y otras más en el exterior, y prometió su disminución y mejor control.

Además de esta restricción de ubicación, la normativa establecía una ocupación acotada de 1,5 metro de largo, 1 metro de ancho y 0,8 metros de altura del bien nacional de uso público y los bienes que comercialicen a diario no podrán superar las 3 UTM (170.000 aproximadamente), además de que debían estar en una mesa o mueble que los mantenga alejados del suelo y cubiertos por un paño o mantel que favorezca la presentación de los productos, entre otras cosas.

La ordenanza se extendía por dos años y el permiso otorgado a cada vendedor, inicialmente, tenía una duración de seis meses prorrogables de manera excepcional, lo que obligaba al poseedor a participar de las capacitaciones y talleres municipales para concretar su trayectoria laboral a fin de que estas personas puedan formalizarse, aunque esto no ocurrió en todos los casos, y tuvo varias modificaciones, entre ellas, que ahora sólo se permite el uso de la calle Vicuña Mackenna.

Tras conocer las intenciones de la alcaldía de extender la duración de la ordenanza y luego de una exposición de los comerciantes informales a los ediles, varios concejales alzaron la voz, pero finalmente la prórroga fue aprobada en la última sesión del Concejo Municipal del martes por seis votos a favor -incluyendo a la alcaldesa- y tres en contra.

“Es un mal precedente que una ordenanza que tenía fecha límite de 2 años se le dé plazo para que el comercio informal siga vendiendo. Razones van a haber siempre, y la alcaldesa siempre tiene razones para no terminar los proyectos. Que los módulos no estén construidos es responsabilidad única de ella. Hace dos años que esto debió comenzar a gestionarse y no esperar a marzo de este año para comenzar con la construcción de estos módulos, entonces la razón que da de que el incendio ha ralentizado todo el trabajo municipal, bueno, esas son las cosas que hay que precaver, de eso se trata ser un buen administrador y un buen alcalde, sino vamos a seguir cometiendo errores tras errores y no vamos a permitir que la ciudad avance”, dijo el concejal Renzo Aranda.

En ese sentido, el edil -que claramente votó en contra- confesó lamentar “mucho que esta prórroga se haya aprobado, lo lamento por el comercio formal, por la Cámara de Comercio, por los vecinos y transeúntes que ocupamos las calles para desplazarse y se vuelve realmente incómodo estar ocupando espacios tan estrechos, sobre todo para quienes usamos coche, triciclo y las personas que tienen la movilidad reducida. Esperamos que ésta sea la última prórroga, que no haya más, sino esto se torna más complejo porque en los próximos meses comienzan las campañas municipales y esto siempre se presta para malos entendidos y promesas que se generan en los periodos electorales”.

Por su parte, la concejala Paola Olguín indicó que “hace dos años rechacé esta ordenanza, principalmente porque perjudicaba al comercio local, los comerciantes no estaban de acuerdo con esto, y además encontraba injusto que el municipio le cobrara a los vendedores ambulantes para estar en la calle sin tener las condiciones mínimas para trabajar”, pero advirtió también que “nunca pensé que esto iba a ser una solución para el comercio informal y ahora después de 2 años nos damos cuenta que fue así porque todavía no se encuentra una solución y nos pidieron tres meses de prórroga”.

Además, recuerda que en la reunión que tuvo el Concejo con el comercio informal, ellos le manifestaron que no están de acuerdo con los tres meses sino que pedían tres más, y que tampoco quieren trasladarse a la zona de Baquedano: “Lo más probable es que en tres meses más nos vuelvan a pedir una prórroga porque vienen los mejores meses del año para el comercio informal, fin de año y Navidad”, manifestó, añadiendo que “falta más fiscalización” pues los fines de semana el centro está lleno de vendedores.

Con todo, la alcaldesa Melipillán dijo que “éste era un paso necesario y definitivo para erradicar finalmente el comercio ambulante de nuestra comuna, un trabajo que venimos realizando desde el año 2021 con la dictación de esta ordenanza, la capacitación de los comerciantes informales para que puedan adquirir herramientas y salir de la calle, y dar respuesta a una solicitud muy sentida de la ciudadanía, quienes no quieren tener comercio informal en la calle, quieren transitar tranquilamente, y por supuesto, acoger la solicitud de los comerciantes establecidos quienes permanentemente nos solicitan que podamos tomar las medidas necesarias y poder generar mejores condiciones para reactivar la economía del centro de la ciudad”.

Aclaró que esto “es una primera etapa y vamos a continuar en el sector de Belloto ya que sabemos que tenemos que avanzar decididamente en erradicar el comercio informal en el sector de Quinto Centenario y los entornos de la feria El Belloto”.

