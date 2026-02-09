Seguidilla de sismos en la misma zona de Iquique generan alarma en el norte: se registraron en un lapso de 13 minutos

Una seguidilla de sismos se percibieron la noche del jueves en la localidad de Punta Patache, en la comuna de Iquique, región de Tarapacá, provocando alarma en el norte del país.

Según información entregada por el Centro de Sismológico Nacional (CSN), los movmientos telúricos se registraron con 13 minutos de diferencia.

El primero de ellos fue a las 23:27 horas y tuvo una magnitud de 5,0 grados, con epicentro a 28 kilómetros al norte de Punta Patache, en un punto situado en el mar a 24 kilómetros de profundidad.

Luego a las 23.29 un nuevo temblor de 3,2 grados tuvo lugar a 28 kilómetros de Punta Patache, con hipocentro registrado a 58 kilómetros.

Y a las 23:40 horas hubo un tercer movimiento telúrico de 4,5 grados, a 29 kilómetros al noreste de Patache.

Sobre los sismos se refirió el geólogo Christián Salazar, quien en diálogo con el programa "Tu Día" de Canal 13, destacó que "es bastante llamativo que haya estado este fin de semana bien movido, o bastante sísmico por decirlo, sacudido, el norte de Chile".

Luego, explicó que "estos tres sismos que estaban al sur de Iquique, que fueron bastante seguidos, a profundidades más menos de 20 y tantos kilómetros de profundidad, estos se deben principalmente a la fricción entre ambas placas, la placa sudamericana con la placa de Nazca".

"Estos se llaman sismos interplacas, o sea, producto de la fricción entre ambas", complementó.

El profesional diferenció esto de otros eventos, explicando que "cuando teníamos estos sismos al interior, hacia el altiplano, hacia la frontera con Bolivia, estamos hablando principalmente de eventos sísmicos intraplacas, que ocurren dentro de la placa, ya no existe esta fricción".

Además, expuso que "por otro lado tenemos el volcán Láscar, que es como el Villarrica del norte de Chile. Es el volcán más activo que tiene nuestro país en la zona del norte grande y por eso cada cierto tiempo también está presentando ciertas anomalías, cierto comportamiento con manifestaciones superficiales".

Salazar afirmó que, dentro de los escenarios posibles, "los precursores en sí son eventos sísmicos, están dentro de un enjambre, pero que van aumentando en su magnitud".

Finalmente, sostuvo que "día a día, minuto a minuto, un evento va superando al otro en un área muy acotada y que puede terminar en un guaracazo, y que reviente en un evento mayor o más fuerte"..

QUÉ HACER EN CASO DE SISMO

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en caso de un evento de mayor intensidad, entrega las siguientes recomendaciones:

Mantén la calma y ubícate en un Lugar de Protección Sísmica.

Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte debajo, ubícate junto a él.

Corta la energía eléctrica de tu vivienda y cierra las llaves de paso de agua y gas.

Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos.

Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en tu lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad.

Si vas conduciendo por un túnel, puente o autopista urbana, reduce la velocidad y detente cuando hayas salido de ese lugar.

Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia un punto de encuentro y/o área de seguridad.

Para iluminar usa sólo linternas, no utilices velas, fósforos o encendedores, evita provocar chispas que pueden generar una explosión en caso de fuga de gas.

Al evacuar un edificio, hazlo por la escalera de emergencia, no utilices ascensores.

Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio.

