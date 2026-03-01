Incendios forestales arrasan más de 4.500 hectáreas en el Maule

Los incendios forestales continúan generando preocupación en la Región del Maule, donde los focos activos en Linares y Parral superan las 4.500 hectáreas afectadas, según el último reporte de Senapred.

En Linares, el incendio del sector Cajón de Pejerrey permanece activo y ha consumido 1.060 hectáreas, mientras brigadas y aeronaves trabajan intensamente para contener el avance de las llamas.

Durante las labores de combate se registraron tres brigadistas lesionados, todos pertenecientes a Conaf, quienes resultaron afectados mientras enfrentaban el fuego en terreno.

En la zona operan cinco brigadas apoyadas por cuatro aeronaves, además de recursos logísticos y sanitarios, en un esfuerzo por controlar el siniestro que mantiene alerta roja vigente desde el 12 de febrero.

En Parral, el incendio del sector El Bosque es el de mayor extensión en la región, con 3.516 hectáreas consumidas, aunque hasta ahora no se reportan viviendas dañadas ni personas lesionadas.

Para enfrentar la emergencia, trabajan brigadas, técnicos y medios aéreos, junto a maquinaria especializada y un puesto de comando instalado para coordinar las operaciones.

Senapred mantiene alerta amarilla en Parral, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución de los incendios y reforzando el despliegue para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas o productivas.

PURANOTICIA