Región del Maule: Alerta roja en Curepto por incendio forestal que amenaza sectores habitados

El incendio forestal denominado “Cruce El Membrillo” mantiene en alerta desde la tarde de este Sábado a la comuna de Curepto, en la Región del Maule, luego de que su cercanía con sectores habitados obligara a las autoridades a decretar alerta roja.

La medida fue adoptada por la Dirección Regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, tras los antecedentes técnicos entregados por Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que advirtieron el riesgo para la población.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro afecta al menos 4 hectáreas de vegetación y se mantiene activo en la provincia de Talca, con un comportamiento que exige monitoreo constante debido a las condiciones climáticas y la cercanía a viviendas.

En el lugar se desplegó un amplio operativo que incluye brigadas terrestres, equipos técnicos y aeronaves, además del apoyo del Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de contener el avance del fuego y evitar que alcance zonas pobladas.

El combate al incendio también considera el uso de helicópteros, aviones cisterna, maquinaria pesada, camiones aljibe y skidder, recursos que permiten reforzar las líneas de contención y proteger la infraestructura cercana.

Con la declaración de alerta roja —vigente desde las 17:11 horas del sábado 28 de febrero— se habilita la movilización de todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia, considerando la extensión y severidad del evento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantener despejados los alrededores de las viviendas, evitar el uso de fuego en zonas con vegetación y no realizar quemas ni fogatas que puedan provocar nuevos focos.

Asimismo, se instó a la población a informarse por canales oficiales y reportar humo o fuego a los números de emergencia (Conaf 130, Bomberos 132, Carabineros 133 o PDI 134), mientras el monitoreo continúa para evaluar nuevas medidas de protección.

