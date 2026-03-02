Desconocidos quemaron dos camiones, una retroexcavadora y una camioneta en Lautaro

Un nuevo atentado incendiario se registró la noche de este domingo 1 de marzo en la región de La Araucanía, esta vez en la comuna de Lautaro, donde desconocidos quemaron dos camiones, una retroexcavadora y una camioneta.

El ataque afectó a una empresa de áridos que se encontraba sin trabajadores. Las pérdidas fueron avaluadas en 250 millones de pesos.

Según testigos, cuatro sujetos llegaron al lugar, incendiaron los vehículos y luego escaparon en una camioneta de color blanco, efectuando disparos al aire.

Las primeras indagatorias por el atentado quedaron a cargo de la PDI, mientras Carabineros custodia el lugar. Los autores del ataque dejaron un lienzo con proclamas.

"Hasta el momento, preliminarmente se halló un lienzo adjudicatorio, lo cual es materia de investigación. El laboratorio se encuentra analizándolo, ya que por la lluvia y el barro, se encuentra dañado", informó el comisario de la PDI de Temuco, Jorge Chavarría.

En tanto, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, expresó en su cuenta de X: "A días del cambio de mando, un nuevo ataque incendiario en Lautaro deja cuatro vehículos destruidos. Lo que la región espera del gobierno entrante es claro: decisiones firmes, coordinación efectiva y una estrategia real para devolver la seguridad a las familias".

Por su parte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile afirmó que “el terrorismo no está dominado. Atentado ocurrió esta noche en Lautaro, Araucanía, con dos camiones destruidos. Gremio lo ve como desafío a nuevas autoridades y decisión de persistir en la violencia".

