¿Se complica Jorge Sharp en el caso «Farmacias Populares»? Defensa de Daniel Jadue no descarta citar a declarar al Alcalde porteño

24 horas después que Daniel Jadue saliera de la cárcel para continuar con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción cometidos mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp), ahora la defensa del ex Alcalde de Recoleta apuntó directamente contra Jorge Sharp, ex tesorero de la agrupación y Alcalde de Valparaíso.

Cabe recordar que este lunes 2 de septiembre, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago cambió la medida cautelar de prisión preventiva por una de menor intensidad, dejando de esta manera el penal Capitán Yáber bajo los vítores de sus adherentes.

Es en este contexto donde este martes la defensa de Jadue, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, no descartó solicitar que se interrogue a Jorge Sharp.

Y es que en conversación con Radio Universo, el jurista sostuvo que la defensa ha incorporado nuevos antecedentes en la causa, agregando que se ha intentado decir que Daniel Jadue era una especie de "gerente fáctico" de Achifarp, pero que las actas de la asociación no le otorgan la facultad de administrarla.

Es más, Manríquez planteó que el artículo 26 de la Asociación de Farmacias Populares sostiene que "las facultades de control sobre la cuenta corriente, los cheques y todo aquello, son del tesorero". Y como ya se dijo, ese cargo lo ocupaba Sharp.

También aludió a la declaración del ex director de la Farmacia Popular de Valparaíso, Marco Fernández, señalando que "la liquidación forzosa de la Achifarp no sólo se debió a la mala gestión, sino también a la irresponsabilidad, desidia y administración desleal de su tesorero en el cumplimiento de sus obligaciones legales”. A ello, añadió tajante que "el rol de tesorero no se ejerció".

Respecto a si citarán a declarar al Alcalde de Valparaíso, el abogado Juan Carlos Manríquez sostuvo que "primero vamos a repasar unos antecedentes nuevos que pedimos y unas diligencias que nos dio lugar el fiscal regional, que el equipo investigativo nos había negado y luego la reclamación del fiscal nos la concedió".

Cabe recordar que la relación Jadue - Sharp ya venía tirante desde hace un tiempo. De hecho, en la audiencia de formalización del ex Alcalde de Recoleta, la fiscal citó el testimonio entregado por el Alcalde de Valparaíso, quien aseguró que Jadue era quien manejaba la Achifarp de manera autónoma y sin consultarle al directorio.

Ante estos dichos, el militante del Partido Comunista aseveró que "el encargado de verificar el buen uso de los recursos no es el presidente, sino que es el tesorero, que es un alcalde de la Quinta Región que ha estado callado todo este tiempo".

Pese a esta controversia que se ha generado entre ambos, lo cierto es que la Fiscalía sólo ha acusado delitos de administración desleal, cohecho y fraude a Daniel Jadue, mientras que Jorge Sharp figura en la causa sólo como testigo de lo ocurrido en Achifarp.

Uno de los testimonios recogidos del expediente fue el de Marco Fernández, ex gerente de la Farmacia Popular de Recoleta que luego se fue a trabajar a la Municipalidad de Valparaíso a la Dirección de Salud. En este contexto, señaló en su declaración que "se me invitaba a participar ocasionalmente como apoyo técnico a reuniones de directorio de Achifarp, donde comencé a notar una despreocupación negligente del alcalde –tesorero Sharp– con el trabajo y los recursos de la asociación".

"Cuando comencé a advertir ciertas situaciones y recomendé tomar más protagonismo en la gestión de la institución para así asegurar el correcto uso de los recursos, fui ignorado y se bajó el perfil de mis advertencias y sugerencias", dijo Fernández, según consigna Ex Ante, agregando que el alcalde Jorge Sharp "se negaba en todo momento a cumplir responsabilidades básicas del cargo, como era asistir a reuniones de directorio o asambleas. Ni siquiera en estos años se solicitó un balance o estado de cuenta mensual ni menos anual de la asociación".

También declaró que "es así como el Alcalde dio la instrucción de que la Municipalidad de Valparaíso dejara de pagar la cuota por desconfianza sobre el correcto uso de los recursos, los cuales debían ser resguardados y supervigilados de manera obligatoria por el tesorero Sharp. O sea, el alcalde Sharp deja de pagar la cuota por desconfianza sobre la administración de los recursos por parte del tesorero Sharp".

Frente a toda esta gran polémica, desde el Municipio de Valparaíso señalaron a Ex Ante que Sharp "se incorporó como socio de esta Asociación en julio del 2017" y que "fue invitado a ocupar el cargo de Tesorero, al cual renunció en septiembre del año 2021".

Y agregaron que "durante todo este tiempo no tomó parte, ni directa o indirectamente de ninguna compra o decisión vinculada a los hechos que investiga la fiscalía. No tuvo acceso a cuentas, ni tampoco giro de cheques o participación en la designación de funcionarios o secretarios de la Asociación, ya que como consta en decisión adoptada por la asamblea extraordinaria en marzo de 2019, le fue entregado un mandato amplio de administración al presidente de la asociación".

"El alcalde Sharp formalizó su renuncia a la directiva de la Achifarp por sus diferencias con el proceder de la administración, lo cual consta en la carta enviada a la asociación para tal efecto. Todo antecedente o información que el alcalde Sharp conocía del caso, fue entregada a la fiscalía en la declaración que realizó en julio de 2023 en calidad de testigo", sentenciaron desde la denominada Alcaldía Ciudadana.

PURANOTICIA