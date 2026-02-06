Se cae nombramiento: Miguel Alfonso Bellet no será delegado presidencial de Arica al no cumplir requisito de residencia

Un cambio de último momento marcó la definición del futuro delegado presidencial en la región de Arica, luego de que se confirmara la baja del oficial en retiro del Ejército, Miguel Alfonso Bellet, quien figuraba como una de las principales cartas para representar al presidente electo, José Antonio Kast, en la zona.

El exuniformado no podrá asumir el cargo debido a una inhabilidad relacionada con los requisitos legales exigidos para la designación. En particular, la normativa establece como condición “residir en la región respectiva, a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación”, lo que el exmilitar no cumpliría.

La incompatibilidad habría sido detectada días antes de la presentación oficial de los delegados presidenciales, situación que obligó a replantear la nominación prevista para este fin de semana.

Pese a este ajuste, desde el futuro Gobierno se mantendría el criterio inicial respecto del perfil de las autoridades en la Macrozona Norte. En esa línea, el próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, señaló que Kast buscaría que “los tres delegados presidenciales de la frontera norte sean personas muy vinculadas a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile”, por lo que el nombre que reemplace al exoficial en retiro seguiría esa orientación.

