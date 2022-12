Saltarse la ley o cambiar el reglamento: shows de Año Nuevo en Valparaíso y Viña del Mar están cada vez más al borde del abismo

Horas claves está viviendo el siempre esperado show de fuegos artificiales con el que ciudades como Valparaíso y Viña del Mar dan la bienvenida al año. Y es que a las 23:59 horas de este miércoles 21 de diciembre vence el plazo para que el Ministerio de Defensa autorice excepcionalmente la utilización de la pirotecnia que la empresa a cargo importó para el «Año Nuevo en el Mar», la cual está vencida en tres años.

Importante es tener en cuenta que se trata de un día clave para la realización de los eventos en ambas ciudades, pues tanto Carabineros como la Armada de Chile deben fiscalizar con 10 días de antelación que los fuegos artificiales a utilizar en tierra y en mar cumplan con todos los requisitos normativos. Y justamente esa fecha vence hoy a la hora señalada en el párrafo anterior.

Este martes, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), que a nivel local representa Carabineros, específicamente el teniente coronel Juan Escobar, de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, comentó a Puranoticia.cl que "hoy, la empresa de pirotecnia se encuentra bloqueada, es decir, no puede ocupar los elementos que mantiene ni tampoco importar elementos nuevos", confirmando además que "expiró el tiempo de vida útil de los fuegos artificiales" de Valparaíso y Viña del Mar.

Vale hacer presente que el cargamento con la pirotecnia –y también los drones que se utilizarán sólo en el show en Viña del Mar– se encuentra retenido en las bodegas de las empresas que se unieron temporalmente por el evento, y que conforman Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, las cuales no pueden realizar ningún movimiento hasta que el Ministerio de Defensa autorice excepcionalmente a la DGMN a dar el permiso para utilizar el material, cuestión que mantiene bajo un manto de dudas el espectáculo del 1 de enero al que suelen llegar más de un millón de personas.

Fuentes de Puranoticia.cl conocedoras del tema, indicaron que el tema molesta profundamente a las autoridades de Defensa, ya que las empresas sabían que su material se encontraba vencido y aún así participaron de la licitación en ambas ciudades, traspasándole ahora el problema a ellos. De hecho, este medio se contactó con el área de prensa de dicha secretaría de Estado, quienes se comprometieron a remitir información. Sin embargo, pasadas las horas, dejaron de contestar, alimentando aún más la versión que habla de la profunda molestia por el tema en el Ministerio.

Tanto fuentes de la DGMN como de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas informaron en off the record con este portal que el tema aún está en "veremos" y que, de momento, no se sabe cómo se resolverá, pues la única salida posible es cambiar el reglamento o saltarse la ley, lo que explica el hecho que nadie quiera firmar algo que lo deje como responsable. Por este motivo es que se cree que los shows pirotécnicos de Año Nuevo se deberán cancelar tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, dando un duro golpe al comercio, que sólo en la Ciudad Jardín espera recaudar US$ 45 millones durante la última semana del año.

Todo esto mientras las autoridades de Gobierno, del Municipio y de Carabineros, repitieron una y otra vez en un punto de prensa en Viña del Mar, que se encuentran a la espera de un pronunciamiento por parte de la Dirección General de Movilización Nacional y que mientras eso no ocurra, no tienen nuevos antecedentes que aportar.

A LA ESPERA DE LA DGMN

"En el caso de los eventos vinculados a fuegos artificiales, eso es algo que está en análisis en este momento, a través de los organismos pertinentes, que en este caso es la Dirección General de Movilización Nacional. En función de ello, a nosotros como Delegación Presidencial nos toca asegurar ciertos espacios vinculados a la seguridad de la ciudad y seguridad pública referente a eventos masivos. Por tanto, esperamos que cada uno de los organismos siga los procedimientos que corresponda", señaló la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González Cortés.

Por su parte, el jefe de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, general Edgar Jofré Peña, mencionó, al igual que su antecesora en el punto de prensa, que "la autoridad que tiene que definir eso, porque no nos corresponde a nosotros como Carabineros, es la Dirección General de Movilización Nacional. Eso es netamente atribución de la DGMN. Como OS11, lo que hacemos es trasladar la norma que dicta la DGMN a los controles, ese es el proceso. No actuamos antes".

En tanto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sostuvo que "llevamos tres semanas respondiendo básicamente lo mismo: toda la implementación está en Chile, pero se necesitan ciertos certificados de la DGMN y, al igual que el General de Zona y la Delegada Presidencial, tenemos la misma respuesta: estamos a la espera de esos trámites administrativos".

También sostuvo que "nosotros somos organismos públicos del Estado. En general, todo el tiempo hay adversidades respecto a una serie de procedimientos y servicios que son estratégicos para el desarrollo de la ciudad, desde la basura, cámaras de seguridad, provisión de servicios, cambios de contrato, modificaciones... o sea, ese tipo de cosas pasan en los servicios públicos del Estado. Entonces, a mantener la calma. La DGMN tiene que tener un pronunciamiento y estamos a la espera de ello".

Por último, y ante consultas de la prensa, la jefa comunal viñamarina reiteró en exactas ocho oportunidades que "estamos a la espera del pronunciamiento de la DGMN", a lo que agregó que "la incertidumbre es algo que está presente siempre dentro del aparato público y es importante que esto se solucione pronto".

