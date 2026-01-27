SAG alerta grave impacto de los incendios en la fauna silvestre de Biobío y Ñuble

Los incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble no solo han dejado un amplio saldo de destrucción material y cerca de 33 mil hectáreas consumidas por las llamas, sino también un fuerte impacto en la fauna silvestre, incluyendo especies protegidas y en peligro de extinción.

“Es una muy mala noticia para la fauna silvestre”, señaló el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Roberto Ferrada, quien explicó que los animales se ven afectados por la pérdida de su hábitat, el desplazamiento forzado por el humo y las quemaduras provocadas por el fuego.

“Se pierde su comida, se pierde su refugio, se alteran los cursos de agua, hay contaminación porque hay ceniza en el suelo, después vienen las lluvias”, añadió la autoridad.

De acuerdo con los registros del SAG, hasta ahora se han reportado cinco ejemplares fallecidos: tres pudúes, un ratón oliváceo y un fiofío, todos catalogados como especies en peligro de extinción. Además, el organismo ha logrado rescatar 15 animales, entre ellos seis pudúes, dos fiofíos y un monito del monte, una especie clave para los ecosistemas nativos.

RESCATE Y ATENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Cuando un animal silvestre es encontrado por personal del SAG o entregado por la comunidad, se realiza una evaluación inicial y luego se deriva a centros especializados con los que el servicio mantiene convenios, como la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Concepción y la fundación Ñacurutú, ubicada en Tomé.

Durante los primeros días de la emergencia, el traslado de fauna fue complejo debido a cortes de rutas entre Concepción y Tomé, lo que obligó a habilitar la clínica veterinaria de la Universidad de Concepción como espacio de atención, transición y estabilización. Con la normalización del tránsito, la fundación Ñacurutú retomó su capacidad plena para recibir animales afectados.

Actualmente, la fundación atiende siete ejemplares dañados por los incendios, incluyendo lechuzas, gallinas ciegas y ratones oliváceos. “Llegan con quemaduras de tercer grado, por ejemplo, con pérdida de piel, con huesos expuestos, eso ha sido lo habitual que hemos visto hasta ahora”, explicó su director, Cristián Herrera a diario La Tercera.

La organización, que funciona desde 2019 gracias a donaciones y apadrinamientos, aumentó su personal debido a la contingencia, pasando de tres o cuatro personas a seis. Sin embargo, el pronóstico de los animales rescatados sigue siendo incierto. “Hay algunas que todavía están luchando por su vida y no sabemos si se van a salvar o no”, indicó Herrera, conocido también como “Doctor Tiuque”.

Ninguno de los animales afectados ha sido dado de alta y todos permanecen en cuidados intensivos con curaciones diarias. “Tienen para rato, porque son quemaduras graves. Por ejemplo, hay algunos con quemaduras de las córneas y por ende, deben tener un tratamiento en los ojitos. Otros aspiraron humo, entonces son recuperaciones largas”, detalló el director del centro.

RECUPERACIÓN Y LIBERACIÓN

Ferrada explicó que el proceso de rehabilitación de fauna silvestre afectada por incendios es complejo y prolongado. “El proceso de recuperación de una especie afectada por incendios forestales es extremadamente largo, de 3 a 6 meses”, señaló, agregando que “en este proceso hay animales que lamentablemente por los daños generados por el incendio, o con motivo del incendio, no son compatibles con la vida de una especie silvestre”.

Una vez recuperados completamente, los ejemplares son liberados en entornos donde puedan acceder a alimentación y refugio. En caso de encontrar fauna silvestre afectada, el SAG recomienda contactar al servicio y rescatar solo animales heridos o con quemaduras, evitando intervenir a ejemplares sanos.

PURANOTICIA